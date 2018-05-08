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Hawaıı'de Faaliyete Geçen Kılauea Yanardağı'ndan 35 Bina Hasar Gördü!

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 1700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

Hawaıı'de Faaliyete Geçen Kılauea Yanardağı'ndan 35 Bina Hasar Gördü!

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 1700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

08 Mayıs 2018 Salı 12:54
Hawaıı'de Faaliyete Geçen Kılauea Yanardağı'ndan 35 Bina Hasar Gördü!

 ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 1700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

Hawaii Kırsal Yerleşimler Belediye Başkanı Wil Okabe, yanardağdan püsküren ve yerde açılan çatlaklardan sızan lavlar nedeniyle bölgede hasar gören 35 yapı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Okabe, yangınların devam etmesi nedeniyle hasar gören binalardan hangilerinin konut, hangilerinin atıl bina olduğunun henüz belirlenemediğini kaydetti.
Bu arada Hawaii Yanardağ Gözlemevi Sözcüsü Janet Babb, yanardağ çevresinde 2 yeni lav çatlağı oluştuğunu bildirdi. Böylece bölgedeki lav çatlaklarının sayısı 12'ye çıktı.
Yetkililer 36 bin metrekarelik alana yayılan lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtti.
Sivil savunma yetkilileri, bölgeden tahliye edilen vatandaşların her gün 07.00 ile 18.00 saatlerinde evlerini kontrol etmek için bölgeye dönmelerine izin verdi. Vatandaşların, uyarı halinde hızla bölgeyi terk edecek şekilde hazır olmaları istendi.
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 21:14
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