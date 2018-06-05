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Hawaii'de bir ayda 9 bin 900 deprem oldu

Hawaii'de bir ayda 9 bin 900 deprem oldu

05 Haziran 2018 Salı 15:20
Hawaii'de bir ayda 9 bin 900 deprem oldu

6.9’LUK DEPREMİN ARDINDAN PATLAYAN YANARDAĞ, 117 EVİ KÜL ETTİ

Hawaii'de son bir ayda 9 bin 900 deprem meydana geldiği bildirildi.
CNN'de yer alan habere göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, bir ay önce ABD'nin Hawaii eyaletindeki KilaueaYanardağı'nın faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 depremin meydana geldiği bildirildi.
En büyüğü 6,9 şiddetindeki deprem 4 Mayıs'ta meydana gelmişti. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.

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KilaueaYanardağı'ndan püsküren lavlar şu ana kadar 117 evi kül etti.
Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.
Püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığı belirtiliyor.
Dünyanın en aktif volkanlarından KilaueaYanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 18:49
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