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Havayolu Yolcu Sayısı İlk Defa 4 Milyarı Geçti

ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ:  “HAVAYOLU YOLCU SAYISI GEÇEN YIL YÜZDE 7,3 ARTARAK 4 MİLYAR 100 MİLYONA ULAŞTI”

Havayolu Yolcu Sayısı İlk Defa 4 Milyarı Geçti

ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ:  “HAVAYOLU YOLCU SAYISI GEÇEN YIL YÜZDE 7,3 ARTARAK 4 MİLYAR 100 MİLYONA ULAŞTI”

06 Eylül 2018 Perşembe 16:58
Havayolu Yolcu Sayısı İlk Defa 4 Milyarı Geçti
ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ:  “HAVAYOLU YOLCU SAYISI GEÇEN YIL YÜZDE 7,3 ARTARAK 4 MİLYAR 100 MİLYONA ULAŞTI”
Berlin, 6 Eylül 18 (.): Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havayolu sektöründe yolcu sayısının geçen yıl ilk defa 4 milyarı aştığını bildirdi.
IATA’dan yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı 2017\'de bir önceki yıla göre yüzde 7,3, kargo taşımacılığı ise yüzde 9,9 artış kaydetti.  Böylece, geçen yıl  yolcu sayısı ilk defa 4 milyarı aşarak 4 milyar 100 milyona ulaştı.
En fazla yolcu Asya-Pasifik bölgesinde taşınırken, yolcu talebi yüzde 10,6 artarak, 1 milyar 500 milyon seviyesini yakaladı.
Avrupa\'da yolcu talebi yüzde 8,2 artarak 1 milyar 100 milyona yükseldi. Yolcu talebinde, Kuzey Amerika\'da yüzde 3,2, Latin Amerika’da 4,1, Ortadoğu’da 4,5 ve Afrika’da yüzde 6,6 artış görüldü.
Geçen yıl kargo taşımacılığı da yüzde 9,9\'luk artış gösterdi. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA üst yöneticisi Alexandre de Juniac, 2000’de normal vatandaş her 43 ayda bir uçarken bu sayı 2017’de  22 aya düştüğünü belirterek, “Uçmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.” ifadesini kullandı.
(AA/GÜL)

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