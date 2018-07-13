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Havada panik anları… Kaptan elektronik sigara içince olanlar oldu!

Çin'de bir uçuş sırasında kaptan pilotun elektronik sigara içmesi ortalığı birbirine kattı. Uçakta oksijen seviyesinin düşmesi sonucu acil inişe geçilirken, havada korku dolu anlar yaşandı.

Havada panik anları… Kaptan elektronik sigara içince olanlar oldu!

Çin'de bir uçuş sırasında kaptan pilotun elektronik sigara içmesi ortalığı birbirine kattı. Uçakta oksijen seviyesinin düşmesi sonucu acil inişe geçilirken, havada korku dolu anlar yaşandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:20
Havada panik anları… Kaptan elektronik sigara içince olanlar oldu!

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Çinli müfettişler pilotun elektronik sigara içtiğini gizlemeye çalışırken yanlışlıkla klimayı kapattığı için oksijen seviyesinin azalmasınai, yani kabin basıncının düşmesine yol açtığını ve sorunun kaynağı anlaşılana kadar uçağın acil inişe geçirildiğini söylüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre olay, salı günü Hong Kong-Dalian seferini yapan uçakta meydana geldi.

Acil iniş düzenine geçilmesiyle oksijen maskeleri indi ve uçak 6 bin 500 metreden fazla irtifa kaybetti, daha sonra yine normal uçuş yüksekliğine çıktı.

Çin Havacılık Dairesi tarafından yürütülen ilk incelemeler ikinci pilotun, elektronik sigarasının dumanının yolcuların bulunduğu kısma geçmesini engellemek için kaptan pilota haber vermeden hava dolaşımını kesmeye çalıştığını ama yanlışlıkla klimayı kapattığını ortaya koydu.

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Çin Havacılık Dairesi güvenlik yetkilisi Qiao Yibin mürettebatın sorunun ne olduğunu keşfedinceye kadar acil durum prosedürünü uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yolcular, uçağın dalışa geçmesiyle birlikte kemerleri bağlamaları için anons yapıldığını ve oksijen maskelerinin indiğini anlatıyor.

Acil durum prosedürüne göre, uçakta kabin basıncının düşmesi durumunda pilotun, yolcu ve mürettebatın güvenliği için uçağı hızla alçaltması gerekiyor.

Yetkililer şimdi hem kara kutuyu hem de pilot kabini ses kayıtlarını inceleyerek daha ayrıntılı bir rapor hazırlamaya çalışıyorlar.

Çin Havacılık Dairesi tarafından belirlenen kurallar mürettebatın ve yolcuların sigara içmesini yasaklıyor. 2006 yılından bu yasağa elektronik sigara da dahil edildi.

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