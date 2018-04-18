Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı

ABD’nin Philadelphia kentinde bir yolcu uçağı, motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaparken, yaşanan kazada bir yolcu hayatını kaybetti.

ABD’nin Philadelphia kentinde bir yolcu uçağı, motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaparken, yaşanan kazada bir yolcu hayatını kaybetti.



1 ÖLÜ, 7 YARALI



Southwest Hava Yolları’na ait bir uçak, sol motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaptı. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken, hafif şekilde yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.





