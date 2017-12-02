Havaalanında El Bagajından 200 Hamam Böceği Çıktı

Beijing Youth Daily gazetesinin haberine göre, hamam böcekleri X-ray cihazında fark edildi.Şu Şuyu adlı güvenlik görevlisi, X-ray cihazında poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğunu fark etti. Poşet açılırken, bir hamam böceği dışarı çıkınca, güvenlik görevlisi çığlıklar attı. Açılan poşette 200 hamam böceği olduğu ortaya çıktı.Kabinde canlı hayvan taşınmasının yasak olması nedeniyle hamam böceklerine el konuldu.