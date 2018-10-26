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Hava Kirliliği Ve Taşıt Gürültüsü Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Ankara, 26 Ekim 18 : Hava kirliliği ve taşıt gürültüsünün kalp krizi riskini artırdığı belirlendi.

Hava Kirliliği Ve Taşıt Gürültüsü Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Ankara, 26 Ekim 18 : Hava kirliliği ve taşıt gürültüsünün kalp krizi riskini artırdığı belirlendi.

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Hava Kirliliği Ve Taşıt Gürültüsü Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Ankara, 26 Ekim 18 : Hava kirliliği ve taşıt gürültüsünün kalp krizi riskini artırdığı belirlendi.

Science Daily\'nin haberine göre, sonuçları "European Heart Journal"da yayımlanan çalışma, yalnızca hava kirliliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığını, aynı zamanda ulaşım araçlarının çıkardığı gürültünün de kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini artırdığını ortaya koydu.

İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü (İsviçre TPH) tarafından yürütülen çalışmada, 2000 ve 2008 yılları arasında İsviçre\'de kaydedilen tüm ölümler göz önünde bulundurularak, hava kirliliği ve araç gürültüsünün, kalp krizi kaynaklı ölümlerdeki kombine etkileri incelendi.

Yalnızca hava kirliliğinin dikkate alındığı analizlerde parçacık kirliliğindeki her 10 g/m³ artışın kalp krizi riskini yüzde 5,2 artırdığı kaydedilirken, çalışma, yol, tren ve uçak gürültüsü faktörünün de hesaba katılmasıyla parçacık kirliliğindeki her 10 g/m³ artışın sebep olduğu kalp krizi riskinin artışın aslında yüzde 1,9 olduğunu gösterdi.

Çalışmanın lideri, İsviçre TPH\'den Martin Röösli, gürültü etkilerinin hava kirliliğine maruz kalmaktan bağımsız olduğuna dikkati çekerek, "Çalışmamız, ulaşım gürültüsünün kalp krizi riskini, evdeki ortalama ses düzeyinde her 10 desibel artışta yüzde 2,0-3,4 artırdığını ortaya koydu." ifadesine yer verdi.

Çalışma ayrıca hem hava kirliliğine hem de gürültüye maruz kalan kişilerin en yüksek kalp krizi riskini taşıdığını gözler önüne serdi.

Röösli, "Tartışmalar genellikle hava kirliliğinin ya da gürültünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanmakta, ancak kombine etkiyi dikkate almamaktadır. Bizim çalışmamız, her iki faktörün de aynı anda dikkate alınması gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/FG)

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