Meteoroloji Dairesi 5-11 Kasım arasındaki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile genellikle ılık hava kütlelerinin etkisi altında kalacağını ve hava sıcaklığının biraz artacağını bildirdi.

Buna göre arife olan yarın hava parçalı ve az bulutlu, Bayramın bir ve ikinci günleri (Pazar ve Pazartesi) açık ve az bulutlu, bayramın üçüncü günü (Salı) açık ve az bulutlu, akşam saatleri parçalı bulutlu, bayramın dördüncü günü (Çarşamba) az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 10 Kasım Perşembe parçalı ve çok bulutlu ve 11 Kasım Cuma parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı biraz artacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı, ikinci yarısında ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun ikinci yarısında zaman zaman kuvvetli esecek.