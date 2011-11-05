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Hava-Sen'den Gıda Kampanyasına Destek Verenlere Teşekkür

KTHY çalışanları için başlattığı gıda yardımı kampanyasına katkıda bulunanlara teşekkür etti

Hava-Sen'den Gıda Kampanyasına Destek Verenlere Teşekkür

KTHY çalışanları için başlattığı gıda yardımı kampanyasına katkıda bulunanlara teşekkür etti

05 Kasım 2011 Cumartesi 15:51
Hava-Sen'den Gıda Kampanyasına Destek Verenlere Teşekkür
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Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava - Sen), Kıbrıs Türk Havayolları’nın tasfiye edilmesiyle hala daha işsiz olan eski KTHY çalışanları için başlattığı gıda yardımı kampanyasına katkıda

bulunanlara teşekkür etti.

Hava - Sen Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, “insanlarımızın (eski KTHY çalışanlarının) gıda kampanyası ile bayrama girmelerine sebep olan Küçük Hükümeti’ni bir kez daha kınar, gıda

kampanyasına destek olan Sendikal Platform’a, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kaner Group, CTP Kadın Örgütü, DAÜ - SEN, Gönyeli Belediyesi çalışanları, Öğretmenler Kooperatifi

çalışanların Tülay Sönmez, Gülsen Simge, Didem Çağlar, Ayşe Atakan, Müfüde Akalın, Hasan Onbaşı, Hasan Ümen ve isminin açıklanmasını istemeyen birçok işadamımız ile vatandaşlarımıza sonsuz

teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“UBP Hükümeti’ni ülkenin en önemli kurumu KTHY’yi kapatmakla” suçlayan Atakan, eski KTHY çalışanlarının üçüncü bayramını da işsiz geçirmekte olduğunu kaydetti.

Atakan, tüm halka huzurlu ve sağlıklı bayram dileklerinde de bulundu.

Son Güncelleme: 05.11.2011 15:51
Anahtar Kelimeler:
KampanyaGıdaHava-sen
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