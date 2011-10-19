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Hava-Sen yarın eylem yapacak

Hava-Sen, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasının yıldönümü olan yarın bir dizi protesto eylemi yapacak

Hava-Sen yarın eylem yapacak

Hava-Sen, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasının yıldönümü olan yarın bir dizi protesto eylemi yapacak

19 Ekim 2011 Çarşamba 14:09
Hava-Sen yarın eylem yapacak
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Hava-Sen, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasının yıldönümü olan yarın bir dizi protesto eylemi düzenleyeceğini açıkladı.

20 Ekim’in tarih sayfalarına “Utanç Günü” , “Katliamın Yıldönümü ” ve “Göklerdeki Bayrağımızın Yere İndirildiği Gün” olarak geçeceğini savunan Hava-Sen, yarınki eylemlerini, saat 07.30’da KTHY eski merkezi önünde bulunan “Direniş Çadırı” önünde yapacağı pankartlı eylemle başlatacak.

Eylemler çerçevesinde saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakılacak ve saat 10.00’da Meclis Genel Kurulu toplantısı izlenecek. Akşam üzeri saat 18.30’da ise “Direniş Çadırı”nda etkinlik düzenlenecek, konuşmalar yapılacak ve Arda Gündüz konser verecek.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, “20 Ekim 2010 tarihinin bayrak bayrak derken mangalda kül bırakmayanların göklerdeki bayrağımızı yere indirmelerinin yıl dönümü” olduğunu savundu.

Atakan, Kıbrıs Türk Hava Yollarının eksikliğini toplum olarak her geçen gün daha da hissettiklerini, kendilerinin işlerini kaybetmelerinin yanısıra KTHY’yi kaybetmenin de üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Çalışanlar olarak bir yıldır yaşadıkları sıkıntıları toplumun çok iyi bildiğini ve anladığını, ancak sorunu çözecek olanların bunu anlamamakta ısrar ettiğini öne süren Atakan, “KTHY çalışanları olarak bizlerin yaşadığını kimsenin yaşamaması için, toplumu, kurumlarına sahip çıkmaya davet ederiz” dedi.

Son Güncelleme: 19.10.2011 14:09
Anahtar Kelimeler:
UçakEylemYıldönümüHava-sen
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