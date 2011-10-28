Hava-Sen KTHY 3.Bayramı da İşsiz Geçirdiklerini Belirtti

Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen), bir yıldan fazladır sokağa atılan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarının, ileri sürdükleri “Hükümet’in duyarsızlığı” nedeniyle üçüncü

bayramı da işsiz ve parasız geçirmeye mahkum edildiğini kaydetti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet’in çocuklarıyla birlikte sokağa atıp sahipsiz bıraktığı KTHY çalışanlarının, en azından bayramda rahat bir

nefes almaları için, siz halkımızdan, sivil toplum örgütlerimizden ve siyasi partilerimizden, daha önce olduğu gibi bir kez daha yardım elinizi uzatmanızı beklemekteyiz” dedi.

Açıklamada, bayramdan önce, işsiz KTHY çalışanlarına ulaştırılmak üzere 31 Ekim Pazartesi gününden itibaren 3 Kasım Perşembe gününe kadar her türlü gıda yarımının “KTHY direniş çadırında” kabul

edileceği bildirildi.