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Hava-Sen bayram öncesi tüm sorunların giderilmesini istedi

Devlet’ten istihdam bekleyen yaklaşık 250 KTHY çalışanının yıl sonuna kadar istihdamının gerçekleşmesi istendi

Hava-Sen bayram öncesi tüm sorunların giderilmesini istedi

Devlet’ten istihdam bekleyen yaklaşık 250 KTHY çalışanının yıl sonuna kadar istihdamının gerçekleşmesi istendi

02 Kasım 2011 Çarşamba 15:09
Hava-Sen bayram öncesi tüm sorunların giderilmesini istedi
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Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen), bayram öncesi bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY)’nin eski çalışanlarıyla CAS  çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi.

Hava-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, sorunların çözümü konusunda dün saat 21.30’da Başbakan İrsen Küçük ile Meclis’te görüşme yapıldığı ifade edilerek, görüşmede Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri İlkay Kamil, Mehmet Tancer ile Başbakanlık Müsteşarı  Hüda Aksoy’un da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dün akşamki toplantıda Başbakan Küçük’ten bayram öncesi çözülmesini talep ettikleri sorunlar şöyle sıralandı:

Devlet’ten istihdam bekleyen yaklaşık 250 KTHY çalışanının yıl sonuna kadar istihdamının gerçekleşmesi.  Bugüne kadar istihdam edilen KTHY çalışanlarının yıllarının göz ardı edilmeden adaptasyonlarının yapılması. CAS çalışanlarının ekim ayı maaşlarından yapılan bir haftalık kesintinin bayram öncesi çalışanlara iadesinin yapılması.

Son Güncelleme: 02.11.2011 15:09
Anahtar Kelimeler:
KthyDevletSorunHava-senBayram
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