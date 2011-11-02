Hava-Sen bayram öncesi tüm sorunların giderilmesini istedi

Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen), bayram öncesi bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY)’nin eski çalışanlarıyla CAS çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi.

Hava-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, sorunların çözümü konusunda dün saat 21.30’da Başbakan İrsen Küçük ile Meclis’te görüşme yapıldığı ifade edilerek, görüşmede Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri İlkay Kamil, Mehmet Tancer ile Başbakanlık Müsteşarı Hüda Aksoy’un da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dün akşamki toplantıda Başbakan Küçük’ten bayram öncesi çözülmesini talep ettikleri sorunlar şöyle sıralandı:

“Devlet’ten istihdam bekleyen yaklaşık 250 KTHY çalışanının yıl sonuna kadar istihdamının gerçekleşmesi. Bugüne kadar istihdam edilen KTHY çalışanlarının yıllarının göz ardı edilmeden adaptasyonlarının yapılması. CAS çalışanlarının ekim ayı maaşlarından yapılan bir haftalık kesintinin bayram öncesi çalışanlara iadesinin yapılması.