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Hava-Sen Başbakan'a Teşekkür Etti

60 KTHY çalışanının istihdam edileceği sözünü veren Başbakan İrsen Küçük’e teşekkür etti

Hava-Sen Başbakan'a Teşekkür Etti

60 KTHY çalışanının istihdam edileceği sözünü veren Başbakan İrsen Küçük’e teşekkür etti

07 Aralık 2011 Çarşamba 12:07
Hava-Sen Başbakan'a Teşekkür Etti
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Hava - Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) şirket olarak iflasının açıklanmasının ardından çalışanlarla ilgili 407 günlük bir mücadele verdiklerini hatırlatarak, ilk etapta 60 KTHY çalışanının istihdam edileceği sözünü veren Başbakan İrsen Küçük’e teşekkür etti.

Hava - Sen Başkanı Buran Atakan, mağdur tek bir kişi kalmayana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, zor günlerinde kendilerine destek olan basın mensuplarına tek tek isimleriyle teşekkür ederek, “Ben tüm basın mensuplarını bize verdiği destekten dolayı ayakta alkışlamak istiyorum” dedi

Hava - Sen lokalinde bugün basın toplantısı düzenleyen Hava - Sen yetkilileri, ardından da üyeleri ve basın mensuplarıyla kahvaltı yaptı.

Toplantıda konuşan Hava - Sen Başkanı Buran Atakan, KTHY’nin şirket olarak iflasının açıklandığı sürecin sonrasında çalışanlara yaşatılanların sendikalarıyla üyelerin bütünleşmesine vesile olduğunu kaydederek, o günden 1 Aralık tarihine kadar verdikleri mücadeleyi özetledi.

Atakan, 407 gün süren mücadele boyunca mağdur olanların durumunu halka ve hükümete anlatmaya çalıştıklarını belirterek, 1 Aralık’ta Başbakan Küçük’ün “2012’nin ilk mesai günü olan 2 Ocak’tan geçerli olarak sendika tarafından belirlenecek öncelikli ihtiyaçlı 60 KTHY çalışanının işe başlayacağının ve Şubat ayında da tamamının istihdamının yapılacağının” sözünü verdiğini vurguladı.

Alınan bu kararın, KTHY çalışanlarının yanında toplum üzerinde de ciddi bir rahatlama getirdiğini ifade eden Atakan, açıklama yapıldığı andan itibaren halkın olumlu tepkilerinden bunu anladıklarını söyledi.

“1 Aralık 2011’in KTHY çalışanlarının aileleriyle birlikte hayata dönmelerinin sağlandığı gün olarak tarihe geçeceğini” ifade eden Atakan, “Belki bizler yaşadıklarımızı hiçbir zaman unutmayacağız ama çocuklarımıza güzel bir gelecek yaşatmak için yaşananları onlara unutturmak bizlerin boynunun borcudur” dedi.

”SÖZLERİN TUTULMAMASI DURUMUNDA YAPILACAK VE SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR”

Bazı kişilerin kendisine “inşallah sözlerinde dururlar” diyerek uyarı yaptıklarını ifade eden Atakan, bu ülkede çok sözler verildiğini, ancak KTHY çalışanlarıyla ilgili verilen sözlerin tutulmaması durumunda yapılacak çok şey ve söyleyecek çok sözleri olduğunu belirtti.

Atakan, Hava - Sen olarak, üzerlerine düşeni bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da toplumsal uzlaşı adına çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini kaydederek, “Toplum önünde Başbakan İrsen Küçük tarafından verilen bu sözün yerine getirileceğine olan inancımızın boşa çıkmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Buran Atakan, mücadele sürecinde kendilerine destek olan, Sendikal Platform’a, muhalefet partilerine, sivil toplum örgütlerine ve halka teşekkür ederek, yaşanan süreçte hem KTHY çalışanlarının verdiği mücadeleyi hem de basın mensuplarının mücadelelerine verdiği desteği hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

Atakan, konuşmasının sonunda, sendika üyeleriyle birlikte ayağa kalkarak kendilerine destek veren basın mensuplarını alkışladı.

Son Güncelleme: 07.12.2011 12:07
Anahtar Kelimeler:
Irsen KüçükKthyHava-senMücadele
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