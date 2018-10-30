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Hava kirliliği needeniyle her yıl 7 milyon kişi ölüyor

Hava kirliliği needeniyle her yıl 7 milyon kişi ölüyor

30 Ekim 2018 Salı 14:41
Hava kirliliği needeniyle her yıl 7 milyon kişi ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), hava kirliliğinin dünyada her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğu, Asya Pasifik bölgesindeki yaklaşık 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin sağlık için önemli riskler oluşturacak düzeyde zehirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) yeni raporunda, 25 maddeden oluşacak önlem paketiyle Asya'da 2030 yılı itibarıyla milyonlarca kişinin hayatının kurtarılabileceği ve 1 milyar kişinin temiz hava soluyabileceği bildirildi.

Raporda, alınacak önlemler "emisyon standartlarının yükseltilmesi, araçlar, enerji santralleri ile büyük ve küçük ölçekli endüstri üzerindeki kontrollerin yoğunlaştırılması, tarım ve kentsel alanlardaki katı atıkların yakılmasının azaltılması, orman yangınlarının önlenmesi, hayvan gübrelerinin uygun şekilde yönetilmesi, haneler için temiz enerji sağlanması ve toplu taşımacılığın iyileştirilmesi" şeklinde sıralandı. Bu önlemlerin, karbondioksitte yüzde 20'lik düşüş gerçekleştireceği, küresel metan gazı emisyonlarını yüzde 45 azaltacağı ve global ısınmanın üçte bir oranında azalmasını sağlayacağı vurgulandı.

Dünyada hava kirliliği yüzünden her yıl 7 milyon kişinin erken öldüğü ve bu ölümlerin yaklaşık 4 milyonunun Asya Pasifik'te yaşandığı bildirilen raporda, bölgede yaklaşık 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin sağlık için önemli riskler oluşturacak düzeyde zehirli hava soluduğunun altı çizildi.

UNEP İcra Direktörü Erik Solheim, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "en temel ihtiyaç olan temiz havanın" dünyanın pek çok bölgesinde adeta lüks haline geldiğine işaret ederek "Bu sorunu çözmek için şimdi uygulayabileceğimiz çok sayıda denenmiş ve test edilmiş çözüm yolu var." ifadesini kullandı.

Solheim, BM raporundaki önlemlerin uygulanmasının sadece sağlık ve çevre konularına değil, aynı zamanda inovasyon, yeni iş alanlarının açılması ve ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını belirtti.

Son Güncelleme: 30.10.2018 18:21
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