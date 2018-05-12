Hastayım deyip tatildeki pozlarıyla meşhur olmuştu… İşte o polisin yeni işi!

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde polis olarak görev yapan Leanne Carr, strese bağlı bir hastalık nedeniyle izine ayrılmış ve 7 ay boyunca geri dönmemişti. Arkadaşları onu hasta bilirken, Carr’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar çok konuşulmuştu.

Carr görevine dönmesinin ardından oluşan bu ilgiyi fırsata çevirdi. Oyun oynayanların yakından takip ettiği canlı yayın platformu Twitch’e el atan Carr, takipçileri için video oyunları oynamaya başladı.

Kendisini meşhur eden ananaslı pozdan ilham alarak, ananas şekilleri olan bikiniyle yayın yapan Carr, yayınlarını sürdürmesi için de takipçilerini bağış yapmaya çağırıyor.

İngiltere’de sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, gözler Carr’ın görev yaptığı polis merkezine çevrildi. Polis yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Carr’ın sosyal medyada yaptığı yayınların kendi özel hayatıyla ilgili olduğu, mesleğini ilgilendirecek bir durum söz konusu olursa soruşturma açabileceklerini belirtti.