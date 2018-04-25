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Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...

Şok!

Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...

Şok!

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:52
Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...

Fas'ın Sidi Slimane kentinde yaşana 50 yaşındaki profesörün hayatı 'kısır' olduğunu öğrenmesinin ardından tersine döndü. 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu.

Fas yerel basını kısa süre önce doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu 'sanan' adamın hikâyesini konuşuyor. 

Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.

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Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı. Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.

Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.

Şuan çiftin evlilikleri boşanma sürecinde. 

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