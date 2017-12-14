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Hastalarının Ciğerlerine İmzasını Atmış!

Hastalarının Ciğerlerine İmzasını Atmış!

14 Aralık 2017 Perşembe 21:25
Hastalarının Ciğerlerine İmzasını Atmış!
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İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini, ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.

Birmingham Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan İngiliz cerrah Simon Bramhall, Şubat-Ağustos 2013 dönemindeki ameliyatlar sırasında adı ve soyadının başharfleri S ve B'yi iki hastanın karaciğerlerine ışınla yakarak yazdığını söyledi.

Mahkemenin 53 yaşındaki Bramhall hakkındaki nihai kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.

Bramhall’un bıraktığı yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğu ancak tıp etiğiyle bağdaşmadığı savunuluyor.

HASTALARIN İÇ ORGANLARINA ADININ BAŞ HARFİNİ YAZMIŞ!

Doktorun görev yaptığı hastane, cerrahın 10 yılda ameliyat ettiği yüzlerce hastanın iç organlarına isminin baş harflerini yazmış olmasından endişeleniyor.

Karaciğer cerrahları, organdaki kanamaları ışın kullanarak durduruyor.

Brahmall, bir başka cerrahın fark etmesi üzerine 2013’te işinden el çektirilmiş ve hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Son Güncelleme: 14.12.2017 22:31
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