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Hastalarını Soyunarak Tedavi Ediyor!

New York’ta bir kadın psikolog hastalarını striptiz eşliğinde tedavi ederek tıp tarihine değilse bile medyanın manşetlerine geçti.

Hastalarını Soyunarak Tedavi Ediyor!

New York’ta bir kadın psikolog hastalarını striptiz eşliğinde tedavi ederek tıp tarihine değilse bile medyanın manşetlerine geçti.

03 Aralık 2014 Çarşamba 11:25
Hastalarını Soyunarak Tedavi Ediyor!
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 Hastalarını Soyunarak Tedavi Ediyor!

New York’ta bir kadın psikolog hastalarını striptiz eşliğinde tedavi ederek tıp tarihine değilse bile medyanın manşetlerine geçti. Sarah White adlı 24 yaşındaki psikolog, klasik terapilerin hastaların bilinçaltını ortaya çıkarmaktan çok bastırdığını düşünerek, bilinçaltını ortaya çıkarmanın en iyi yolunun "striptizle açılmak" olduğuna karar verdi.New York Daily News’un haberine göre, New York’un Yukarı Batı Yakası’nda muayenehane açan Bayan White, striptiz eşliğinde terapi yönteminin temelinde "kendisi soyunurken hastanın bilinçaltının üzerini örten tabakaları da soyma ilkesinin yattığını söyledi.

Son Güncelleme: 03.12.2014 11:29
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