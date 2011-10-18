Hastalar, aldığı ilaca kutu başına 1 TL ödeyecek.

Sağlıkta tasarruf amacıyla yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Muayene için hastaneye giden vatandaşlar, artık doktorun yazdığı ilaç başına eczanelere 1 TL ödeyecek. İlaç yazdıran vatandaş; aile hekiminde 3 TL, devlet hastanelerinde 9 TL, özel hastanelerde 17 lira ödeyecek. Ancak hastanın cebinden çıkan para bununla da sınırlı kalmayacak. İlk ilaç alımında bir kutu dahi yazılsa, reçete yazıldığı için 3 TL ödenecek. Reçetedeki üç kutu ilaca 3 TL verecek olan vatandaşlar, 3 kutudan sonraki her bir kutu için 1 TL ödeyecek. Altı kutu ilaç yazdıran bir hasta 6 lira ödeyecek. Vatandaşlar aynı zamanda ilacın yüzde 20'lik kısmını da ödemeye devam edecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıkladığı sağlıkta tasarruf için yapılan düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Aile hekimlerine 3 lira reçete parası getiren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) katılım paylarına da 1 lira zam getirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda kararlaştırılan tedbirler çerçevesinde hastalar, devlet hastanelerinde muayene olduğunda artık 5 TL yerine 6 TL katılım payı ödeyecek. Özel hastanelerde ise katılım payı 14 TL olarak belirlendi.

DOKTORA 'İLAÇ YAZMA' MI DİYELİM?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin Danıştay'ın reçetelerde ilaç sınırlamasını kaldırmasından sonra artan gereksiz ilaç yazılımını önlemek amacıyla çıkarıldığını savundu. Vatandaşlar ise ilacı kendilerinin yazmadığını, doktorun yazdığını ifade ederek tepki gösterdi. Cemil Turuncu isimli emekli vatandaş, "Bu düzenleme hastayı cezalandırıyor. Doktor, bana istediği kadar ilaç yazıyor. Benim hastalığımı doktor biliyor diye sesimizi çıkarmıyoruz. Ama para yine de bizim cebimizden çıkıyor." eleştirisinde bulundu.

Hastalar reçete parasının yanında hastanelere katılım payı da ödüyor. Katılım payları emeklilerin maaşlarından kesiliyor. Çalışanların ise eczanede ilaç alırken karşısına çıkıyor. Reçete ücreti olan 3 TL emekliler tarafından da eczanelere ödeniyor. Devlet ve üniversite hastanelerinde katılım payı 6 TL oluyor. Reçete yazdırılırsa 9 TL'yi buluyor. Özel hastanelerde katılım payı 14 TL. Reçete yazdırılırsa 17 TL olarak ödeniyor.