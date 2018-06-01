Haşdi Şabi'den ABD'ye "Terör Listesi" Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Esaib Ehlil Hak, ABD'nin kendilerini terör listesine almasına sert tepki gösterip, "Verdiği bu kararla kirli siyasetinin bedelini ödeyecektir" tehdidinde bulundu.

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında yer alan "Esaib Ehlil Hak",ABD'nin kendilerini terör listesine almasına sert tepki gösterip, bunun bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

"KİRLİ SİYASETİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR"

Kays el Gazali liderliğindeki Esaib Ehli Hak tarafından yapılan açıklamada, "Washington, ilk önce uluslararası arenadaki güvenini kaybedip, verdiği bu kararla kirli siyasetinin bedelini ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği hakkında gerekli icraatların yerine getirilmesi istenildi. Açıklamada, ABD'nin bu kararının Irak'ın içişlerine müdahale şeklinde nitelendirilip, Irak merkezi hükümetinin de bu konuda net bir tavır sergilemesi talep edildi.

ABD KONGRESİ TERÖR LİSTESİNE ALDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Kongresi, birkaç gün önce Haşdi Şabi'ye bağlı Esaib Ehlil Hak'ın yanı sıra Nuceba ve Irak Hizbullahı unsurlarının da terör listesine aldığını duyurmuştu.

IRAK MECLİSİ YASAL STATÜ VERMİŞTİ

Irak Meclis'i, Kasım 2016 tarihinde oy çokluğuyla Haşdi Şabi'ye yasal bir statü kazandırıp, başbakanlık bünyesine almıştı. Haşdi Şabi içerisinde çok sayıda farklı silahlı grup yer alıyor.