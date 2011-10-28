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Hasan Bozer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29’uncu kuruluş yıldönümü kutlanacak KKTC olgusunun da ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Hasan Bozer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29’uncu kuruluş yıldönümü kutlanacak KKTC olgusunun da ilham kaynağı olduğunu belirtti.

28 Ekim 2011 Cuma 11:15
Hasan Bozer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Hasan Bozer, milli mücadelesini yürüterek devletini kuran Türk ulusunun bağımsızlık güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin, yakın bir süre sonra 29’uncu

kuruluş yıldönümü kutlanacak KKTC olgusunun da ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Hasan Bozer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 88’inci kuruluş yıldönümünü büyük bir

coşku, kıvanç ve gururla kutlamakta olduğunu kaydetti. Bozer şöyle devam etti:

“Ulu Önder Atatürk’ün 1919’da Samsun'a çıkışıyla başlayan Ulusal Kurtuluş Hareketi, tüm Anadolu’ya dalga dalga yayılmış ve gerçekleştirilen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonucunda

zaferle noktalanmıştır.

Bundan 88 yıl önce, demokrasi ve bağımsızlık bilincinin henüz yeterince özümsenmediği bir ortamda, Mustafa Kemal Atatürk, çağının çok ötesinde bir karara imza atarak, en çağdaş ve en erdemli yönetim biçimi olan Cumhuriyette karar kılmış ve böylelikle büyük özveriler sonucunda kazanılmış olan Kurtuluş Savaşını, egemenlik ve özgürlükle taçlandırmıştır.

Dünya tarihinde milli mücadelesini yürüterek devletini kuran ve Türk ulusunun bağımsızlık güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, yakın bir süre sonra 29. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız KKTC olgusunun da ilham kaynağını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşımının en büyük güvence kaynağı olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek mutluluk ve esenlik içinde yaşayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 88. yıldönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı, gönül borcu ve rahmetle anıyorum.”

Son Güncelleme: 28.10.2011 11:15
Anahtar Kelimeler:
Hasan BozerMesaj29 Ekim
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