Harvard Üniversitesi açıkladı; işte mutluluğun sırrı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’da yapılan 80 yıllık bir araştırma, insanları para ve başarıdan gelen memnuniyetten çok iyi ilişkiler kurmanın mutlu ettiğini ortaya koydu.
Dünyanın en uzun süreli araştırmalarından biri olan bu çalışmanın sonucunda, Harvard Üniversitesi şu sonuca vardı:
İlişkilerimizde ne kadar mutlu olduğumuzun hayatta ne kadar mutlu ve sağlıklı olduğumuz üzerinde doğrudan etkisi var. Öyle ki, ortalama 50 yaşındaki bir insanın sosyal ilişkilerinin durumu, fiziksel sağlık açısından kolesterol seviyesinden daha doğru bir tespitin önünü açıyor; iyi dostlara sahip olmak insanı akli ve fiziksel açıdan ayakta tutuyor. Araştırma ekibi, 50 yaşındayken sahip olduğu ilişkilerden en mutlu olanların, 80 yaşına geldiklerinde en sağlıklı olanlar arasında yer aldığını da belirtiyor.