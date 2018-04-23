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Harvard Üniversitesi açıkladı; işte mutluluğun sırrı

Harvard Üniversitesi'nde 80 yıl boyunca yapılan bir araştırma, 'mutluluğun sırrı'nı buldu

Harvard Üniversitesi açıkladı; işte mutluluğun sırrı

Harvard Üniversitesi'nde 80 yıl boyunca yapılan bir araştırma, 'mutluluğun sırrı'nı buldu

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:47
Harvard Üniversitesi açıkladı; işte mutluluğun sırrı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’da yapılan 80 yıllık bir araştırma, insanları para ve başarıdan gelen memnuniyetten çok iyi ilişkiler kurmanın mutlu ettiğini ortaya koydu.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, araştırma tam 80 yıl önce, 1938 yılında, aralarında o dönem Harvard’da öğrenci ABD başkanlarından John F. Kennedy’nin de bulunduğu 268 erkek denekle başladı. Araştırmacılar yıllar içinde deneklerle düzenli görüşmeler gerçekleştirdi, anketler yaptı. İlk denekler arasında 19 kişi bugün hâlâ hayattayken, zaman içinde onların sayısı 1200’ü bulan çocukları da araştırmada incelendi. Katılımcıların sağlık sorunları, kariyerlerinde ne kadar başarılı olduğu ve evliliklerinin durumu mercek altına alındı.

Dünyanın en uzun süreli araştırmalarından biri olan bu çalışmanın sonucunda, Harvard Üniversitesi şu sonuca vardı:

İlişkilerimizde ne kadar mutlu olduğumuzun hayatta ne kadar mutlu ve sağlıklı olduğumuz üzerinde doğrudan etkisi var. Öyle ki, ortalama 50 yaşındaki bir insanın sosyal ilişkilerinin durumu, fiziksel sağlık açısından kolesterol seviyesinden daha doğru bir tespitin önünü açıyor; iyi dostlara sahip olmak insanı akli ve fiziksel açıdan ayakta tutuyor. Araştırma ekibi, 50 yaşındayken sahip olduğu ilişkilerden en mutlu olanların, 80 yaşına geldiklerinde en sağlıklı olanlar arasında yer aldığını da belirtiyor. 

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