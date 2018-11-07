banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95493
ALTIN
213.331
DOLAR
5.3993
STERLİN
7.1032
EURO
6.1929
Tüp gaza indirim
TÜP GAZA İNDİRİM
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

Harrods\'ta 21 Milyon Dolar Harcayan Azeri Kadın Gözaltına Alındı

Londra, 7 Kasım 18 :  Londra\'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods\'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı.

Harrods\'ta 21 Milyon Dolar Harcayan Azeri Kadın Gözaltına Alındı

Londra, 7 Kasım 18 :  Londra\'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods\'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:00
Harrods\'ta 21 Milyon Dolar Harcayan Azeri Kadın Gözaltına Alındı

Londra, 7 Kasım 18 :  Londra\'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods\'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı.

İngiltere\'nin başkenti Londra\'daki lüks alışveriş mağazası Harrods\'ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere\'deki Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

Haciyeva\'nın şimdi, hakkında yakalama kararı çıkartan Azerbaycan\'a iade edilebileceği belirtiliyor.

Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda.

Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev\'in eşi.

Avukatları, Zamira Haciyeva\'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor.İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

AVUKATLARINDAN SAVUNMA: \'KENDİSİ MÜSRİF BİRİ”\'

Haciyeva\'nın Londra Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra\'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi\'ndeki davada ortaya çıktı.  Buna göre Haciyeva\'ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva\'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi.

Avukatları ise Haciyeva\'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

Üst düzey bölge hakimi Emma Arbyhnot, Haciyeva\'nın 500 bin Sterlin kefalet ödemesi, Knightsbridge\'teki evinde kalması, M25 otoyolunun dış bölümüne seyahat etmemesi ve polise her gün bildirimde bulunması şartıyla serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Bu da Haciyeva\'nın serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor.

Temyiz duruşmasının Perşembe günü Yüksek Mahkeme\'de görülmesi bekleniyor.

(BBC/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Polisi İnsanların Yürüyüş Şeklinden Kimlik Tespiti Yapabiliyor
Çin Polisi İnsanların Yürüyüş Şeklinden Kimlik Tespiti Yapabiliyor
Amerika'da Kongrede Artık İki Müslüman Kadın Var
Amerika'da Kongrede Artık İki Müslüman Kadın Var
Abd Ara Seçimlerinden Sonra Trump'ın İşi Daha Zor
Abd Ara Seçimlerinden Sonra Trump'ın İşi Daha Zor
Abd:
Abd: "ypg'yı Terör Örgütü Olarak Tanımlamıyoruz"
Ab'den Türkiye'nin Üyelik Sürecine Destek
Ab'den Türkiye'nin Üyelik Sürecine Destek
İspanya'daki Bomba Alarmının Sebebi Kemer Tokası
İspanya'daki Bomba Alarmının Sebebi Kemer Tokası
Belçika'da
Belçika'da "postacı" Grevi Başladı
Ryanair
Ryanair "yerde Uyuyan" Kabin Görevlilerini İşten Çıkardı
Ab'de Perakende Satışlar Düştü
Ab'de Perakende Satışlar Düştü
Abd'de Ara Seçimlerden
Abd'de Ara Seçimlerden "bölünmüş Kongre" Çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim