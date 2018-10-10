banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

Hariri'den Yeni Hükümet Açıklaması

Hariri'den Yeni Hükümet Açıklaması

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:14
Hariri'den Yeni Hükümet Açıklaması

LÜBNAN BAŞBAKANI SAAD HARİRİ, 10 GÜNE KADAR YENİ HÜKÜMETİN KURULACAĞINI, BAŞARISIZ OLMASI HALİNDE BU GÖREVİ TEKRAR KABUL ETMEYECEĞİNİ İFADE ETTİ
 

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini söyledi.

Başbakan Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısında, 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirtti.

Ülkenin ve ekonomik durumun hükümeti kurma sürecini hızlandırmayı kaçınılmaz hale getirdiğine işaret eden Hariri, kabineyi oluşturma yönündeki çalışmalarını ulusal uzlaşı hükümetini kurma doğrultusunda yürüttüğünü kaydetti.

Hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini vurgulayan Hariri, ilk hükümetini kurduğu 2009 yılındaki şartlar ile bugünkü şartların farklı olduğuna dikkati çekti.

Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

Ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, vatan için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.
 

Son Güncelleme: 10.10.2018 10:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim