"hareketsizlik Beyne Cazip Geliyor"

EGZERSİZE GİTMENİN NEDEN ZOR GELDİĞİNİ ARAŞTIRAN BİLİM İNSANLARI, BEYNİN HAREKETSİZLİKTEN KAÇINMAYA ÇALIŞIRKEN FAZLADAN GÜÇ HARCADIĞINI ORTAYA KOYDU



BRİTİSH COLUMBİA ÜNİVERSİTESİNDEN MATTHİEU BOİSGONTİER: "SONUÇLAR, HAREKETSİZLİĞİN BEYNİMİZE YARATILIŞTAN CAZİP GELDİĞİNİ FİKRİNİ VERİYOR"



Ankara, 21 Eylül 18 (.): Bilim insanları, hareketsizlikten kaçınmaya çalışırken fazladan efor sarf eden beynin, bu nedenle "rehavetin cazibesini" tercih ettiğini kaydetti.



British Columbia Üniversitesinden Matthieu Boisgontier ve meslektaşlarının "egzersiz açmazı" olarak adlandırdıkları durumu açıklığa kavuşturmak için yaptığı araştırma, beynin hareketsizlikten kaçınmaya çalışırken fazladan efor sarf ettiğini gösterdi.



Ayrıntıları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu noktada "beynin hareket etmektense koltukta uzanmayı tercih ettiği izlenimi uyandırdığı" belirtildi.



Araştırma çerçevesinde bilgisayar karşısına oturtulan bir grup genç yetişkine simgesel ekran karakterinin kumandası verildi. Deneklere daha sonra aniden belirip kaybolan, fiziksel aktiviteyi ya da hareketsizliği betimleyen küçük imgeler gösterildi.



Hızla fiziksel aktivite imgesine doğru harekete geçmesi gereken deneklerin genellikle başarılı olduğu ancak bu sırada elektriksel yöntemle takip edilen beyin dalgaları aktivitesinin beynin hareketsizlik imgesinden uzak durmak için daha fazla çalışması gerektiğini ortaya koyduğu tespit edildi.



Boisgontier, bulguların, spor salonuna gitmenin neden bir mücadeleye dönüştüğünü doğruladığını belirterek, "Sonuçlar, hareketsizliğin beynimize yaratılıştan cazip geldiğini fikrini veriyor." ifadesini kullandı.



(AA/ID/ÖK)



