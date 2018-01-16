Hapşırırken burnunu tıkadı soluk borusunu yırttı

Dünya'nın saygın tıp dergilerinden BMJ'de yer alan bir araştırma, günlük hayatta sık sık yapılan hapşırmayı engelleme ya da tutmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Araştırma şeklinde hazırlanan haberde 34 yaşındaki bir adamın hapşırığını tutarak, boğazını parçaladı ve boynundan ciddi şekilde yaralandı.

Günlük hayatta, toplu taşımada, evde ya da iş yerinde farkında olmadan çok sık yaptığımız, hapşırmayı engelleme ve hapşırırken burnu ve ağzı kapatma hamlesinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir araştırma ve haber ortaya koydu.

Röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar genç adamın boğazını zedelediğini ortaya çıkardı.

Dünya’nın çok okunan ve prestijli tıp dergilerinden British Medical Journal’da yer alan bir örnek vaka, aslında hapşırmayı engellemenin ne denli tehlikeli olduğunu ve insanları fiziksel olarak etkilediğini gözler önüne serdi.

BMJ’de yer alan haberde 34 yaşındaki bir adamın başına gelenler anlatılıyor. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star’da da yer alan haberde ismi açıklanmayan 34 yaşındaki adam kuvvetle hapşırdı fakat burnunu ve ağzını kapatarak etrafa mikroplarını etrafa saçmak istemedi. Fakat genç adamın bu kararı beklenmeyen sonuçlar doğurdu.

Açıklamalarda bulunan adam, “Burnumu ve ağzımı hapşırırken kapattım ve bir anda boynumda bir şeyin tık ettiğini hissettim. Bundan sonra boğazımda bir ağrı ve acı hissettim. Konuşmakta ve yutkunmakta zorluk çekiyordum” dedi.Hemen acil yarıdma kaldırılan adamı inceleyen doktorlar adamın röntgenini çekti. Röntgende ise korkunç bir sonuç ortaya çıktı. Röntgende adamın soluk borusunun hasar gördüğünü ve buradan sızan havanın yumuşak dokulara zarar verdiğini görüldü. Bu gelişmenin ardından 7 gün boyunca hastanede yatan adamın yumuşak dokularının iyileşmesi için bir hafta boyunca bir tüp aracılığıyla beslendiği belirtildi.

Leicester Royal Hastanesi’nde görevli doktorlar, “Burnunuz ve ağzınızı hapşırırken kapatmak çok tehlikeli bir hareket ve bunu yapmaktan kaçınmak gerek” dedi. Doktorlar, “Genç adamın durumu herkese örnek olmalı. Hapşırığı engellemek kulaklara ve boğaza zarar verebildiği gibi beyin kanamasına da yol açabilir” ifadesini kullandı. İngiliz Ulusal Kamu Sağlığı Birimi, hapşırmanın iyi bir şey olduğunu fakat hastalık mevsiminde olunduğu için hapşırırken ağzı ve burunları peçeteyle kapatılmanın daha uygun olduğunu duyurdu.