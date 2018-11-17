banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
Askeri törenle uğurlandı
Askeri törenle uğurlandı
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde...
İş kazası: 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASI: 1 KİŞİ YARALI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Hapisten kurtaran selfie

ABD'de eski sevgilisine saldırmakla suçlanan bir adam, çektiği bir selfie sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Hapisten kurtaran selfie

ABD'de eski sevgilisine saldırmakla suçlanan bir adam, çektiği bir selfie sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:48
Hapisten kurtaran selfie

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Christopher Precopia, geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de tutuklandı. Eski sevgilisinin iddiasına göre Precopia, kadının evine zorla girmiş ve göğsüne kesici bir aletle ‘X’ işareti kazımıştı.

Washington Post’un haberine göre şok edici iddia sonrası suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan Precopia için ailesi seferber oldu. Avukat arayışına giren anne Erin Precopia, olayın yaşandığı iddia edilen tarihi öğrendiğinde kafasında şimşekler çaktı.

Suçlamada bulunan kadın, olayın 20 Ekim akşamı yaşandığını söylerken, Precopia ailesi o anlarda dostlarıyla yemekteydi. Beraber geçirdikleri zamanı ölümsüzleştirmek isteyen Christopher Precopia, bir selfie çekmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmıştı.

İsmi açıklanmayan kadın, Christopher Precopia'nın göğsüne bu işareti çizdiğini iddia etti.

İsmi açıklanmayan kadın, Christopher Precopia’nın göğsüne bu işareti çizdiğini iddia etti.

Fotoğrafın çekildiği tarih ve konum bilgilerini annesinin fark etmesiyle polise sunan Christopher Precopia, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava süreci geçtiğimiz günlerde sonuçlanırken, ismi açıklanmayan kadın ‘selfie’nin her şeyi kanıtlamasıyla yalanını itiraf etti. Precopia’yla ilişki yaşadıkları dönem sorunları olduğunu belirten kadın, bu şekilde ondan intikam almak istediğini söyledi.

21 yaşındaki genç, çektiği selfie sayesinde suçsuz yere yıllarca hapis yatmaktan kurtulurken, kadın hakkında yalan beyanda bulunmaktan soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Tımes'tan “Kaşıkçı cinayeti“ videosu
New York Tımes'tan “Kaşıkçı cinayeti“ videosu
İsveç'te Arakan Konferansı
İsveç'te Arakan Konferansı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Iraklı Mevkidaşıyla Bölgesel Konuları Görüştü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Iraklı Mevkidaşıyla Bölgesel Konuları Görüştü
Arjantin'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu
Arjantin'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu
Calıfornıa'daki Yangınlarda Can Kaybı Artıyor
Calıfornıa'daki Yangınlarda Can Kaybı Artıyor
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Kerkük Petrolü Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Kerkük Petrolü Açıklaması
Abd, Bm'nin Golan Kararına İlk Kez ''hayır'' Dedi
Abd, Bm'nin Golan Kararına İlk Kez ''hayır'' Dedi
Uluslararası Af Örgütü'nden Hudeyde'de
Uluslararası Af Örgütü'nden Hudeyde'de "siviller Korunmuyor" Açıklaması
Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret
Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret
''yemenli Taraflar Esir Değişimi Anlaşması İmzalayacak''
''yemenli Taraflar Esir Değişimi Anlaşması İmzalayacak''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim