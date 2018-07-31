Hapisten çıkan mafya lideri suikasta uğradı

Hapishaneden çıkmasını kutlayan Rus mafya lideri Alexander Zhestokov, başına geleceklerden habersiz, arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği sırada, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi..

Birkaç gün önce özgürlüğüne kavuşan adam, barda eğlenirken kapüşonlu bir kişi arkadan yaklaştı..



Siyahlar içindeki tetikçi, Kemorovo'nun en tehlikeli çetelerinden biri olan Zapsibovskie'nin önde gelen ismini 6 kere silahla vurdu..



Arkadaşları, son nefesini veren 39 yaşındaki Zhestokov'a şok içinde bakarken, saldırgan da uzaklaştı.



Hakkında soruşturma başlatılan olayın görüntüleri Rusya'da büyük yankı uyandırdı..



Çok sayıda kişi, saldırganın diğer mafya üyeleri tarafından vurulmamasını hayretle karşıladı..