Hamilelikte stres bebeği bağımlı yapabilir

Portekiz'in Braga kentindeki Minho Üniversitesi bilim adamları, Ana Joao Rodrigues ve Nuno Sousa başkanlığında yaptıkları ve sonuçları Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, hamile farelere stres hormonu yüklediler.

Hamilelikte stres altında olan farelerin yavrularında büyüdüklerinde, uyuşturucu bağımlılarında olanlar gibi, beyin anomalileri oluştu. Ayrıca hayvanların uyuşturucu ve alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları görüldü.

Bu kobaylara mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin maddesini veren bilim adamları, anomalilerin geçtiğini, bağımlılıklarının da azaldığını tespit etti.

Rodrigues, "Sonuç çok şaşırtıcı. Çünkü, nispeten kolay bir ilaç tedavisiyle dopamin seviyesinin normale getirilerek uyuşturucu bağımlılığını tedavi etme ihtimaline işaret ediyor. Daha da önemlisi, bağımlılığa yatkın olan kişilerde bu yöntem önlem olarak kullanılabilir" dedi.

Araştırmaların devam etmesi gerektiğini belirten bilim adamları, kokain bağımlılarında dopamin tedavisinin denendiğini, ancak net bir sonuca ulaşılamadığını hatırlattı.

Sonuç alınamamasının tedavinin süresi veya dozuyla ilgili olabileceğini kaydeden bilim adamları, araştırmalarında, üç gün dopamin tedavisi uyguladıkları kobayların üç hafta sonra yeniden bağımlılık geliştirdiklerini, üç hafta tedavi uygulanan farelerde ise bağımlılığın geri gelmediğini bildirdi.