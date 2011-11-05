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Hamilelikte stres bağımlılık yapıyor

Annenin yaşadığı stres, doğan çocuğun ileride bağımlı olmasını teşvik ediyor olabilir....

Hamilelikte stres bağımlılık yapıyor

Annenin yaşadığı stres, doğan çocuğun ileride bağımlı olmasını teşvik ediyor olabilir....

05 Kasım 2011 Cumartesi 10:13
Hamilelikte stres bağımlılık yapıyor
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Annenin yaşadığı stres, doğan çocuğun ileride bağımlı olmasını teşvik ediyor olabilir.

Portekiz'in Braga kentindeki Minho Üniversitesi bilim adamları, Ana Joao Rodrigues ve Nuno Sousa başkanlığında yaptıkları ve sonuçları Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, hamile farelere stres hormonu yüklediler. Hamilelikte stres altında olan farelerin yavrularında büyüdüklerinde, uyuşturucu bağımlılarında olanlar gibi, beyin anomalileri oluştu.

Ayrıca hayvanların uyuşturucu ve alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları görüldü.

Bu kobaylara mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin maddesini veren bilim adamları, anomalilerin geçtiğini, bağımlılıklarının da azaldığını tespit etti. Haberin devamı ↓ reklam Rodrigues, "Sonuç çok şaşırtıcı. Çünkü, nispeten kolay bir ilaç tedavisiyle dopamin seviyesinin normale getirilerek uyuşturucu bağımlılığını tedavi etme ihtimaline işaret ediyor. Daha da önemlisi, bağımlılığa yatkın olan kişilerde bu yöntem önlem olarak kullanılabilir" dedi.

Araştırmaların devam etmesi gerektiğini belirten bilim adamları, kokain bağımlılarında dopamin tedavisinin denendiğini, ancak net bir sonuca ulaşılamadığını hatırlattı.

Sonuç alınamamasının tedavinin süresi veya dozuyla ilgili olabileceğini kaydeden bilim adamları, araştırmalarında, üç gün dopamin tedavisi uyguladıkları kobayların üç hafta sonra yeniden bağımlılık geliştirdiklerini, üç hafta tedavi uygulanan farelerde ise bağımlılığın geri gelmediğini bildirdi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 10:13
Anahtar Kelimeler:
BebekHamileDoğumStres
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