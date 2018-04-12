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Hamile şarkıcıyı, şarkı söylerken başından vurdular

Hamile şarkıcıyı sahnede şarkı söylediği sırada başından vurdular.

Hamile şarkıcıyı, şarkı söylerken başından vurdular

Hamile şarkıcıyı sahnede şarkı söylediği sırada başından vurdular.

12 Nisan 2018 Perşembe 22:47
Hamile şarkıcıyı, şarkı söylerken başından vurdular
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Pakistan'da hamile şarkıcıyı sahnede şarkı söylediği sırada başından vurdular. Dehşete düşüren olayın görüntüleri, gerçeği de ortaya çıkardı.

Pakistan’da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, salı gecesi Larkana yakınlarındaki bir köyde öldürüldü. İddialara göre Tarq Jatoi adlı kişi, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı Samina Sindhu’yu vurdu.

Olayın ardından Sindhu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhislerde kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için de dans etmediği belirtildi. Silahlı saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.

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