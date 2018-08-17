Hamile karısı ile 2 kızını hunharca katletti

Chris Watts adlı bir kişi polise hamile eşi ile 2 kızının kapıy olduğu ihbarında bulundu. Kayıp aileyi aramaya başlayan polis kadın ve çocukların hunharca katledildiğini belirledi. Katil ise kayıp başvurusu yapan kocaydı...

ABD’nin colarado eyaletinde Chris Watts, polise hamile karısı 34 yaşındaki Shanan Watts ile dört yaşındaki kızı Bella ve üç yaşındaki kızı Celeste ile Kolarado’nun Fredrick şehrinde kaybolduğunu söyledi.

Daha sonra bir televizyon programına çıkan Chris Watts, hamile karısı Shannan Whatts ile duygusal bir konuşma yaptıktan sonra karısının iki kızı ile birlikte kaybolduğunu ağlayarak anlattı.

Salı günü FBI ve Colorado Soruşturma Bürosu kayıp aileyi aramaya başladı. Polisin soruşturmasından sonra Chris Watts’ın karısı ve çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ve gözaltına alındığı ifade edildi.

FBI ve Colorada soruşturma bürosu dedektiflerinin soruşturmasında karısı ve çocuklarının nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Chris Watts, karısı Shannan’ın bir iş gezisinden eve döndükten sonra kaybolduğunu söyledi onu en son sabaha saat 5.15’de işe gitmek üzere evden çıkarken gördüğünü söyledi. Chris Watts, ABD merkezli NBC televizyonunun Bugün şovuna katılıp karısı ile duygusal bir konuşma yaptığını, karısı Chris’in kızları ile bir arkadaşının evine gitmeyi planladığını söylediğini aktardı. Chris Watts dışarı çıkmadan bebe monitöründen kızları Bella ve Celista’nın yataklarında uyuduklarını gördüğünü söyledi. Chris, karısına birkaç yazılı mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Öğlene doğru kapı kamerasından bir kişinin durduğunu ancak kapıya kimsenin çıkmadığını söyledi. Chris bunun üzerine eve koştuğunu, karısının arabasının garaj girişinin önünde olmasına rağmen kendisinin evde olmadığını öğlenden sonra 1.40’da polise bildirdiğini söyledi.

Chris, 'Dün eve gelme için harekete geçtiğim zaman sanki hayalet bir şehirde gibiydim. Gücüm yettiği kadar eve hızlı gitmeye çalışıyordum. Sanki bir kabüs gibi. Hiç uyanamıyorum” dedi.

Frederick Police Departmanında Detektif Dave Baumhover, Chris Watts'ın evinde ters olan hiçbir şey olmadığını, Shannan’ın aklından bir probleminin olmadığını belirtti.

Shannan’ın bir arkadaşı olan Amanda Thayer, hamile kadının telefonu ve cüzdanı dahil evden hiçbirşey almadığını söyledi.

FBI ve Colorado polisinin soruşturmasından sonra Chis Watts’ın karısı ve çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Polisin öldürülen kadın ve çocuklarının cesetlerini aradığı kaydedildi.