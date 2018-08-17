banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
230.181
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.7100
EURO
6.8881
Alkol ve sigaraya zam geliyor
ALKOL VE SİGARAYA ZAM GELİYOR
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Son Dakika
BAKANLAR KURULUNDA ALINAN SON KARARLAR
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış
YANGINIDA TABANCA HIRSIZI ÇIKARMIŞ
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak
BİRA HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Hamile karısı ile 2 kızını hunharca katletti

ABD'yi dehşete düşüren olay Colorado eyaletinde yaşandı.

Hamile karısı ile 2 kızını hunharca katletti

ABD'yi dehşete düşüren olay Colorado eyaletinde yaşandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 21:57
Hamile karısı ile 2 kızını hunharca katletti

Chris Watts adlı bir kişi polise hamile eşi ile 2 kızının kapıy olduğu ihbarında bulundu. Kayıp aileyi aramaya başlayan polis kadın ve çocukların hunharca katledildiğini belirledi. Katil ise kayıp başvurusu yapan kocaydı...

ABD’nin colarado eyaletinde Chris Watts, polise hamile karısı 34 yaşındaki Shanan Watts ile dört yaşındaki kızı Bella ve üç yaşındaki kızı Celeste ile Kolarado’nun Fredrick şehrinde kaybolduğunu söyledi.

Daha sonra bir televizyon programına çıkan Chris Watts, hamile karısı Shannan Whatts ile duygusal bir konuşma yaptıktan sonra karısının iki kızı ile birlikte kaybolduğunu ağlayarak anlattı.

Salı günü FBI ve Colorado Soruşturma Bürosu kayıp aileyi aramaya başladı. Polisin soruşturmasından sonra Chris Watts’ın karısı ve çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ve gözaltına alındığı ifade edildi.

es-cocuk.jpg

FBI ve Colorada soruşturma bürosu dedektiflerinin soruşturmasında karısı ve çocuklarının nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Chris Watts, karısı Shannan’ın bir iş gezisinden eve döndükten sonra kaybolduğunu söyledi onu en son sabaha saat 5.15’de işe gitmek üzere evden çıkarken gördüğünü söyledi. Chris Watts, ABD merkezli NBC televizyonunun Bugün şovuna katılıp karısı ile duygusal bir konuşma yaptığını, karısı Chris’in kızları ile bir arkadaşının evine gitmeyi planladığını söylediğini aktardı. Chris Watts dışarı çıkmadan bebe monitöründen kızları Bella ve Celista’nın yataklarında uyuduklarını gördüğünü söyledi. Chris, karısına birkaç yazılı mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Öğlene doğru kapı kamerasından bir kişinin durduğunu ancak kapıya kimsenin çıkmadığını söyledi. Chris bunun üzerine eve koştuğunu, karısının arabasının garaj girişinin önünde olmasına rağmen kendisinin evde olmadığını öğlenden sonra 1.40’da polise bildirdiğini söyledi.

Chris, 'Dün eve gelme için harekete geçtiğim zaman sanki hayalet bir şehirde gibiydim. Gücüm yettiği kadar eve hızlı gitmeye çalışıyordum. Sanki bir kabüs gibi. Hiç uyanamıyorum” dedi.

ev-001.jpg

Frederick Police Departmanında Detektif Dave Baumhover, Chris Watts'ın evinde ters olan hiçbir şey olmadığını, Shannan’ın aklından bir probleminin olmadığını belirtti.

Shannan’ın bir arkadaşı olan Amanda Thayer, hamile kadının telefonu ve cüzdanı dahil evden hiçbirşey almadığını söyledi.

FBI ve Colorado polisinin soruşturmasından sonra Chis Watts’ın karısı ve çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Polisin öldürülen kadın ve çocuklarının cesetlerini aradığı kaydedildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova’daki bir müzenin kedi 'çalışanı' Begemot, kaçırıldı
Moskova’daki bir müzenin kedi 'çalışanı' Begemot, kaçırıldı
Korkunç olay… Doktora gitmemek için inat etti, penisi düştü! Bakın neden..
Korkunç olay… Doktora gitmemek için inat etti, penisi düştü! Bakın neden..
Hindistan'daki Yağışlar 10 Günde 324 Can Aldı
Hindistan'daki Yağışlar 10 Günde 324 Can Aldı
Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması:
Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması:
Trump'tan bir Türkiye tehdidi daha!
Trump'tan bir Türkiye tehdidi daha!
ABD'nin Yeni Savunma Bütçesine Karşı Çin-Rusya İş Birliği!
ABD'nin Yeni Savunma Bütçesine Karşı Çin-Rusya İş Birliği!
Rusya'dan ABD'ye “Diplomatik Mülk“ Notası
Rusya'dan ABD'ye “Diplomatik Mülk“ Notası
Çok Düşük Ve Çok Yüksek Karbonhidrat Diyetleri Ölüm Riskini Artırabilir
Çok Düşük Ve Çok Yüksek Karbonhidrat Diyetleri Ölüm Riskini Artırabilir
Trump Döneminde ABD Yalnızlaşıyor...
Trump Döneminde ABD Yalnızlaşıyor...
Pakistan'ın Başbakanı İmran Han Oldu!
Pakistan'ın Başbakanı İmran Han Oldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim