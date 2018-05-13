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Hamburg Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. ve son haftasında oynanan karşılaşmada Hamburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesine rağmen sezonu 17. sırada bitirerek küme düştü.

Hamburg Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. ve son haftasında oynanan karşılaşmada Hamburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesine rağmen sezonu 17. sırada bitirerek küme düştü.

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
Hamburg Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. ve son haftasında oynanan karşılaşmada Hamburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesine rağmen sezonu 17. sırada bitirerek küme düştü.
Volkspark Stadı'nda oynanan Hamburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasının ilk yarısı 11. dakikada Aaron Hunt (penaltıdan) ve 28. dakikada Josip Drimic'in attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Maçın 63. dakikasında Lewis Holtby ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçın uzatma dakikalarında kale arkası tribünde bulunan bir grup Hamburglu taraftarın sahaya meşale atması nedeniyle mücadele bir süre durdu. Sahaya polis ve güvenlik güçleri girdi. Olayların sona ermesinin ardından hakem Felix Brych maçı yeniden başlattı, ardından da karşılaşmanın bitiş düdüğünü çaldı.
Yaklaşık 55 yıl önce Bundesliga'nın kuruluşunda yer alan takımlar arasında bulunan Hamburg tarihinde ilk kez küme düştü.
Sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayan Hamburg ile 22 puan toplayarak puan cetvelinde 18. sırada yer alan Köln gelecek sezon İkinci Lig'de mücadele edecek. 
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg, sahasında FC Köln'ü 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin golleri 1. dakikada Josuha Guilavogui, 54. dakikada Divock Origi, 71. dakikada Robin Knoche ve 90+1. dakikada Josip Brekalo'dan geldi.
Köln'ün tek golünü 32. dakikada Jonas Hector kaydetti.
Wolfsbug, sezonu 33 puanla 16. basamakta tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip kümede kalabilmek için İkinci Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Holstein Kiel ile play-out maçları oynayacak.
Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, şampiyonluğunu garantileyen Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Konuk ekibin gollerini 5 ve 55. dakikalarda Daniel Ginczek, 42. dakikada Anastasios Donis ve 52. dakikada Chadrac Akolo attı. Ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi.
Sezonu 84 puanla tamamlayan Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Lige iyi başlayamayan ve ocak ayı sonunda teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'u getiren Stuttgart ise 51 puanla 7'nci oldu.


Lider Bayern Münih'in yanı sıra takipçileri Schalke 04, Hoffenheim ve Borussia Dortmund gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Puan cetvelinde 5 ve 6'ncı sıralarda yer alan Bayer Leverkusen ile Leipzig ise gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti. 


GOL KRALI LEWANDOWSKİ


Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski bu sezon 29 kez fileleri havalandırarak 2017-2018 sezonun gol kralı oldu.
Daha önceki sezonlarda Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile ligde gol kralı olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Bundesliga'da 3 kez gol kralı olan ilk yabancı futbolcu unvanını elde etti.


 


Son Güncelleme: 13.05.2018 13:22
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHamburgKümeDüştü
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