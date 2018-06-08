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Hamas’tan, Gazze’ye Ablukayı Bitirecek Girişimlere Olumlu Karşılık verme Mesajı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in 2006'dan beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı bitirecek gerçek girişimlere olumlu şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas’tan, Gazze’ye Ablukayı Bitirecek Girişimlere Olumlu Karşılık verme Mesajı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in 2006'dan beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı bitirecek gerçek girişimlere olumlu şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 06:41
Hamas’tan, Gazze’ye Ablukayı Bitirecek Girişimlere Olumlu Karşılık verme Mesajı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in 2006'dan beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı bitirecek gerçek girişimlere olumlu şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" organizatörleri tarafından Gazze'de düzenlenen Uluslararası Filistin İntifadasına Destek Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasının tasfiye edilmesi, direniş seçeneğinin suçlu bulunması, İsrail'in değil İran ile direniş gruplarının düşman olarak görülmesi vizyonu üzerinde şekillenen bir ABD-Siyonist projesi olduğunu" ifade etti.

Bu projenin Filistin halkı üzerinde başarılı olmayacağını belirten Heniyye, Hamas'ın projesinin ise İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunulan "yüzyılın anlaşması" planını başarısız kılmak olduğunu kaydetti.

Heniyye, ABD yönetimi karşısında Filistin halkının mücadelesini ve Filistin direnişini destekleyen güçlü bir duvar inşa etme çağrısında bulundu.

"EYLEMLER SİYONİST DÜŞMANA KARŞI ASKERİ VE SİYASİ ÖNEMLİ ATILIMLAR SAĞLADI"

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü hakkında konuşan Heniyye, bu eylemlerin Siyonist düşmana karşı askeri ve siyasi önemli atılımlar sağladığını belirterek, "Bu gösteriler, içinde bulunduğumuz durumda en iyi seçenek." dedi.

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Eylemlerin devam etmesi çağrısında bulunan Heniyye, aynı zamanda Batı Şeria ve Kudüs'te de gösteriler yapılmasını talep etti.

Son dönemde Gazze'deki silahlı gruplar ile İsrail arasında yaşanan gerilime değinen Heniyye, "Düşman sahada kazanım sağlamaya çalıştı. Ancak bizi aşması mümkün değil. Filistinli gruplar, düşmana karşı koydu ve kibirlerine engel oldu." diye konuştu.

"UZLAŞIDAN YANAYIZ"

Filistin uzlaşısına ilişkin ise Heniyye, "Biz uzlaşıdan yanayız. Ancak buna birlik içinde Filistin Ulusal Konseyi toplantısı yapılmasından, bölünmüşlüğü sonlandırmak için imzalanan eski anlaşmaların maddelerinin uygulanmasından ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasından başlayalım." ifadelerini kullandı.

Heniyye, hükümetin Gazze ve Batı Şeria'daki tüm idari kurumları birleştirmesi, genel seçimler için hazırlık yapması ve Gazze'deki ablukanın sonlandırılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

8 Haziran Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen konferansa Filistinli grupların liderleri ile yazar ve gazeteciler de katıldı.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 09:43
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