Hamas Uzlaşı Ve Ateşkes İçin Mısır\'da

HAMAS MİLLİ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI VE SİYASİ BÜRO ÜYESİ HUSAM BEDRAN, KENDİLERİ İÇİN UZLAŞI VE ULUSAL BİRLİĞİN DAİMİ VE DEĞİŞMEZ BİR KARAR OLDUĞUNU VURGULADI

Gazze, 30 Eylül 18 : Hamas Hareketi Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, uzlaşı ve ulusal birliğin daimi ve değişmez kararları olduğunu ifade etti.

Bedran yayımladığı yazılı açıklamada, Hamas üyelerinden oluşan bir heyetle Mısır\'ın daveti üzerine Filistin halkını ilgilendiren bazı konuları görüşmek üzere Kahire\'ye geldiklerini kaydetti.

Hamas Hareketi için uzlaşı ve ulusal birliğin daimi ve değişmez bir karar olduğunu vurgulayan Bedran, Filistinli tarafların çoğunun ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için yöntem olarak 2011\'deki uzlaşıya ve sonraki anlaşmalara bağlı kalmayı benimsediğini belirtti.

Bedran, Fetih Hareketi\'ni Filistin\'e ilişkin kararlarda tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı olmakla ve bölünmeyi sonlandırma çabalarını durdurma tehdidi savurmakla suçladı.

Milli İlişkiler Daire Başkanı Bedran ayrıca Fetih\'in önceki tüm girişimleri ve Mısır\'ın rolünü devre dışı bıraktığını savundu.

Hamas\'ın aralarında bulunduğu Filistinli bazı gruplar, bir süredir Mısır ile İsrail\'le ateşkes konusunu görüşüyor.

Fetih Hareketi ise İsrail\'le herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Filistin hükümetinin Gazze Şeridi\'nde yönetimi tamamen devralması gerektiğini savunarak, Hamas ile İsrail arasında anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor.

(AA/AK/HÖ)