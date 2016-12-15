Hamas'ın 29'uncu Kuruluş Yıl Dönümü

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI MEŞAL: "ULUSLARARASI SAHADA YAŞANAN SİYASİ DEĞİŞİMLER FİLİSTİN MESELESİNİN LEHİNE"

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, uluslararası sahada yaşanan siyasi değişimlerin, Filistin meselesinin lehine olduğunu bildirdi.

Meşal, Hamas'a ait El-Aksa televizyon kanalında yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası topluma "yük" olmaya başladığını ve "gerçek yüzünün" ortaya çıktığını belirtti.

Uluslararası toplumun entelektüelleri arasında, İsrail'in eylemlerinin karşısında yer alan bir duyarlılığın oluştuğuna işaret eden Meşal, İsrail'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasına katkı sağlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının bu eylemler arasında yer aldığını kaydetti.

Meşal, Hamas yönetiminin değerlerinden vazgeçmeden milli kazanımlarını belirlemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çaba sarf ettiğini anlatarak, "Uluslararası sahada yaşanan siyasi değişimler Filistin meselesinin lehine." dedi.

Hamas'ın, kuruluşundan bu yana diğer Filistinli gruplarla çok kurban verdiğini, direniş projesine yeniden itibar kazandırdığını dile getiren Meşal, "Hamas, bölgesel ve uluslararası dengelerin sarsılmasına rağmen ulusal değerlere bağlılığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Fetih Hareketine, "siyasi ortaklık temellerine dayalı ulusal programa göre yürütülecek Filistin uzlaşısı" çağrısında bulunan Meşal, arzu edilenin, "birlik ve beraberlik, siyasi ortaklık, mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi ve işgalle mücadele gücünün artırılması" olduğuna değindi.

Meşal açıklamasını, "Hamas'ın, Arap halklarına yaşadığı acılar karşısında destek olduğu ve yanlarında yer aldığı" sözleriyle tamamladı.

Uzun yıllar süren anlaşmazlığın ardından Hamas ve Fetih arasında, 23 Nisan 2014'te milli mutabakata varılmış ve bu çerçevede 2 Haziran'da Rami el-Hamdallah başkanlığında "Uzlaşı Hükümeti" kurulmuştu.

Uzlaşı Hükümeti Haziran 2014'te oluşturulmasına rağmen hareketler arasındaki siyasi ihtilafların devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki görevler teslim edilmedi. Hükümet, görevi teslim almamasına gerekçe olarak Hamas'ın Gazze'de gölge hükümet oluşturmasını gösterirken, Hamas ise bu iddiayı reddediyor.

Hamas hareketi, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla silahlı direniş kanadı oluşturdu.



