Hamaney'den Trump'a ilk tepki: Hata yaptın

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk tepki geldi. Hamaney, "Trump sen hata yaptın" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da Ferhengiyan Üniversitesi'nde konuşan Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın dün akşam nükleer anlaşmadan çıktığını duyurduğu konuşmasını eleştirdi.



ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Trump sen hata yaptın. Trump'ın konuşmasında 10'dan fazla yalan vardı. Konuşması aptalca ve üstünkörüydü" dedi.



Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü: "ABD Başkanının dün akşamki basit ve aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. İran rejimi ve milletini tehdit etti. Ben İran halkı adına sesleniyorum, Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." dedi.