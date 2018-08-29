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Hamaney'den Nükleer Anlaşmadan Çekilme Uyarısı

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY, NÜKLEER ANLAŞMANIN ULUSAL ÇIKARLARA HİZMET ETMEDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞINDA ANLAŞMADAN ÇEKİLECEKLERİNİ BELİRTTİ

Hamaney'den Nükleer Anlaşmadan Çekilme Uyarısı

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY, NÜKLEER ANLAŞMANIN ULUSAL ÇIKARLARA HİZMET ETMEDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞINDA ANLAŞMADAN ÇEKİLECEKLERİNİ BELİRTTİ

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:52
Hamaney'den Nükleer Anlaşmadan Çekilme Uyarısı

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY, NÜKLEER ANLAŞMANIN ULUSAL ÇIKARLARA HİZMET ETMEDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞINDA ANLAŞMADAN ÇEKİLECEKLERİNİ BELİRTTİ
 İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmanın ulusal çıkarlara hizmet etmediği sonucuna varıldığında anlaşmadan çekileceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerini kabul eden Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle sürdürülen görüşmelere değindi.
Hamaney, Avrupa ile müzakerelerin bir sakıncası olmadığını ancak hükümetin nükleer anlaşmanın korunması ya da ekonomi konusunda Avrupa'dan ümidi kesmesi gerektiğini dile getirdi.
İran'ın nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini de hatırlatan Hamaney, şöyle devam etti:
"Nükleer anlaşma bir amaç değil, araçtır ve eğer ulusal çıkarlarımızı korumanın mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, anlaşmadan çekiliriz." 
Hamaney, ABD ile ilişkilere dair ise mevcut ABD yönetimiyle hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını ifade etti.
İran lideri ayrıca ülkedeki ekonomik sorunlara da değinerek, "Hükümet yetkilileri ekonomik sorunları çözmek için gece gündüz çalışmalıdır." ifadesini kullandı. 




 

Son Güncelleme: 29.08.2018 22:16
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