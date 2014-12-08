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Hamama Grup Seks Baskını!

Mısır'da hamamda eşcinsel parti yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı

Hamama Grup Seks Baskını!

Mısır'da hamamda eşcinsel parti yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2014 Pazartesi 20:43
Hamama Grup Seks Baskını!
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Mısır'da hamamda eşcinsel parti yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı
Mısır'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir hamama yaptıkları baskında 26 erkeği eşcinsel grup seks yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.


Reuters'in haberine göre, polisin yaptığı açıklamada 26 kişinin 4 gün boyunca gözaltında tutulacağı ve resmi suçlamaların bekleneceği ifade edildi.

Mısır'da eşcinsellik suç olarak sayılmasa da muhafazakar bir toplum olan Mısırlılar arasında eşcinsellere karşı bir ayrımcılık söz konusu. Ülkedeki pek çok vakada eşcinseller "ahlaksızlık" ve "kafirlik" gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Mısır'da şimdiye kadar eşcinsellere karşı gerçekleştirilen en büyük operasyon 2001 yılında yapılmıştı. Bir yüzen disko teknesi olan Queen Boat'a yapılan baskında 52 kişi gözaltına alınmıştı. 

Son Güncelleme: 08.12.2014 20:45
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Mısırda Hamamda Eşcinsel Parti Yaptıkları Iddiasıyla 26 Kişi Gözaltına Alındı
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