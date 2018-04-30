Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107868
ALTIN
171.221
DOLAR
4.0422
STERLİN
5.5506
EURO
4.8919
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
KTHY binası için açık artırma…
KTHY BİNASI İÇİN AÇIK ARTIRMA
Ercan’a inişlere sis engeli...
ERCAN’A İNİŞLERE SİS ENGELİ
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Hama Ve Halep’te Askeri Üslere Saldırı

Ankara, 30 Nisan 18 (.): Suriye\'de, Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep\'teki askeri üslerine saldırı düzenlendi.

Hama Ve Halep’te Askeri Üslere Saldırı

Ankara, 30 Nisan 18 (.): Suriye\'de, Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep\'teki askeri üslerine saldırı düzenlendi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:31
Hama Ve Halep’te Askeri Üslere Saldırı
Ankara, 30 Nisan 18 (.): Suriye\'de, Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep\'teki askeri üslerine saldırı düzenlendi.

Hama\'daki AA muhabiri, bölgede rejime ait "47. Alay" adıyla bilinen askeri noktanın vurulduğunu, büyük bir patlama ve yangın meydana geldiğini bildirdi.

Rejime ait haber ajansı SANA da dün 22.30 sularında rejimin Halep ve Hama\'daki iki askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Her iki üste İran destekli unsurların bulunduğuna yer veren İran\'ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA\'nın haberine göre ise saldırıda en az 18\'i İranlı güçlerden olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Daha önce de Humus ve Şam\'da rejime ait ve İran destekli güçlerin konuşlu olduğu üslere füze saldırıları düzenlenmişti.

Rejim ve İran kaynakları, saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini savunmuştu.

İsrailli yetkililer ise saldırıları inkar ya da teyit eden açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. 

İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor.

(AA/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron ve Ruhani anlaştı!
Macron ve Ruhani anlaştı!
Devrim Muhafızları Tugayı'na saldırı 38 ölü...
Devrim Muhafızları Tugayı'na saldırı 38 ölü...
"Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak"
"Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak"
Kabil'deki çifte saldırıda 3'ü gazeteci 21 kişi ölü
Kabil'deki çifte saldırıda 3'ü gazeteci 21 kişi ölü
Tunus'ta ordu ve emniyet personelinden seçimlere düşük katılım
Tunus'ta ordu ve emniyet personelinden seçimlere düşük katılım
Macron, İran'ı nükleer müzakereye ikna etmeye çalışıyor
Macron, İran'ı nükleer müzakereye ikna etmeye çalışıyor
Çin'de heyelan… 9 kişi öldü
Çin'de heyelan… 9 kişi öldü
Cezayir açıklarında 15 göçmen hayatını kaybetti
Cezayir açıklarında 15 göçmen hayatını kaybetti
Sisi, Le Drıan’la görüştü
Sisi, Le Drıan’la görüştü
Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanı'na “Soros“ tepkisi
Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanı'na “Soros“ tepkisi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim