Halkı Kışkırtıyolar

Terör örgütünün yayın organı Roj Tv başta olmak üzere örgütün yayın organları ise halkı kışkırtmaya çalışıyor. Yapılan yayınlarla halk ayaklanmaya çağrılıyor. Özellikle Roj Tv’de konuşanlar, cezaevleri başta olmak üzere herkesin direnişe geçmesi gerektiğini, halkın sokağa dökülmesi ve saldırmaları gerektiğini belirtiyorlar.



Polis ve askeri de hedef gösteren yayınlar yapan Roj Tv, “Asker, polis, milletvekili rahat dolaşmamalıdır. Bunlar Kürt halkının düşmanlarıdır.” diyerek kışkırtıcı yayınlara imza atıyor.



Televizyonun yayınlarında çadırların gelmediği, 200 TL karşılığında çadırların insanlara satıldığı iddia ediliyor. Hastanelerde hastalara bakılmadığı, enkaz altındakilerin çıkarılmadığı savunuluyor. Ayrıca yayınlarda BDP’li belediyelerin depremzedelere yardım etmek için çalıştığı, fakat bunun engellendiği ileri sürülüyor.