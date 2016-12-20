Halep'ten Sivillerin Tahliyesi

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.

HALEP'İN DOĞUSUNDAN TAHLİYE EDİLEREK HATAY'A GETİRİLEN YARALI SAYISI 148'E ULAŞTI

YARALILARDAN 8'İ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 148'e ulaştı. Gelen yaralılardan 58'i çocuk.

Tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi, yaralılardan 64'ü ise il dışındaki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 8'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, sınırın sıfır noktasında 10 ambulansın bekletildiği, 42 sağlık personelinin de hazır bulunduğu öğrenildi.



