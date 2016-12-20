Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 09:26

Halep'ten Sivillerin Tahliyesi

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.

Halep'ten Sivillerin Tahliyesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HALEP'İN DOĞUSUNDAN TAHLİYE EDİLEREK HATAY'A GETİRİLEN YARALI SAYISI 148'E ULAŞTI

YARALILARDAN 8'İ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 148'e ulaştı. Gelen yaralılardan 58'i çocuk.

Tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi, yaralılardan 64'ü ise il dışındaki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 8'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, sınırın sıfır noktasında 10 ambulansın bekletildiği, 42 sağlık personelinin de hazır bulunduğu öğrenildi.


          

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
HalepTahliye
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku