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16 Aralık 2016 Cuma 14:46

Halep'ten İlk Tahliye Konvoyu Muhaliflerin Bölgesine Ulaştı

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.

Halep'ten İlk Tahliye Konvoyu Muhaliflerin Bölgesine Ulaştı
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SURİYE'DE İRAN KOMUTASINDAKİ Şİİ MİLİSLER İLE REJİM KUŞATMASINDAKİ DOĞU HALEP'TEN ÇIKAN İLK TAHLİYE KONVOYU, MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BATI HALEP KIRSALINA ULAŞTI

KONVOY, BATI HALEP KIRSALINDAN İDLİB'E YOL ALIYOR

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ilk tahliye konvoyundaki 200 yaralı, rejim bölgesine geçip Ramuse semtinde yeşil otobüslere nakledildikten sonra 4 kilometre yol kat etti.

Rejim bölgesinden tamamen çıkan konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına girdi.

Yeşil otobüslerden oluşan konvoy, Raşidin semti üzerinden Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline yol alıyor.

İran komutasındaki Şii milisler ve Beşşar Esed ordusu, Raşidin'de muhaliflerin elindeki bölgeyi, konvoy buraya ulaşmadan 20 dakika önce vurmuştu.

Bu arada, ikinci ve daha büyük bir konvoyun yola çıkması için hazırlıklar başladı.

İLK TAHLİYE GİRİŞİM SABOTE EDİLMİŞTİ

İran komutasındaki Şii milisler, Raşidin'deki saldırıdan önce de süreci sabote etmeye çalışmıştı.

İran komutasındaki Şii milislerin, 11.00 sularında kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine konvoy geri dönmüştü. İran komutasındaki güçler, dün de Türk ve Rus yetkililerin ateşkesi uygulatmaya çalıştığı sırada muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı. Rusya’nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri devam etmişti. Doğu Halep’teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor.

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