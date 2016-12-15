Halep'te Sivillere Yönelik Saldırılara Tepkiler

Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırılar, başta başkent Kopenhag olmak üzere Danimarka'nın birçok şehrinde protesto edildi.

DANİMARKA'DA PARLAMENTO BİNASININ DA BULUNDUĞU CHRİSTİANSBORG SARAYI ÖNÜNDE TOPLANAN 7 BİNE YAKIN KİŞİ, HALEP'TEKİ SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

ESKİ BM GENEL KURULU BAŞKANI LYKKETOFT: "EVET, DOĞU HALEP DÜŞEBİLİR AMA BUNU ASKERİ GÜÇLE KAZANAMAZSINIZ. İNSANLARA İYİ DAVRANMADIĞINIZ SÜRECE HİÇBİR ZAMAN BARIŞ OLMAZ"

Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırılar, başta başkent Kopenhag olmak üzere Danimarka'nın birçok şehrinde protesto edildi.

Yardım hareketi Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid) ile Suriyeli aktivist ve hekim Haifa Awaad öncülüğünde, Kopenhag'da parlamento binası Christiansborg Sarayı önünde yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla "Meşaleli Protesto: Halep'te Sivillere Yönelik Katliamı Durdur" adlı eylem yapıldı.

Meşaleler taşıyan katılımcılara hitap eden eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft, Halep halkının korunması için çağrı yapmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Karar verme mekanizmalarına ve gücü elinde tutanlara seslendiklerini belirten Lykketoft, "Artık kendinize gelin ve barbarca vahşeti durdurmak için Rusya, Esed ve müttefiklerine en ağır baskıyı yapın." dedi.

Lykketoft, Suriye halkıyla aynı acıyı paylaştıklarını dile getirerek, yaşananlara tahammül edemediklerini anlattı.

Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve sağlık sorunu yaşamasında sorumluluğu bulunan Rusya ve Esed'e de seslenmek istediklerini kaydeden Lykketoft, "Evet, Doğu Halep düşebilir ama bunu askeri güçle kazanamazsınız. İnsanlara iyi davranmadığınız sürece hiçbir zaman barış olmaz." ifadelerini kullandı.

"RUSYA İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASINI ENGELLİYOR"

Awaad ise Halep halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve onların sessizce ölmediğini göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Halep'te yaşananların her gün sosyal medya aracılığıyla belgelenerek dünya kamuoyunun gözleri önüne serilmesine rağmen Rusya'nın savaş suçu işlemeye devam ettiğini ve BM'de savaşın durmasını veto ettiğini söyleyen Awaad, bu davranışın bölgeye insani yardımların ulaşmasını engellediğini savundu.

Gazeteci yazar Nagieb Khaja ve Action Aid sözcüsü Helle Munk Ravborg'un konuşmalarının ardından Shaka Loveless ve Outlandish Grubundan Isam B, müzik performansları sundu.

Marah adlı küçük bir kızın sahnede Arapça şarkı seslendirdiği eylem, çoğunluğu Suriyeli çocuklardan oluşan koronun Isam B ile şarkı söylemesiyle sona erdi.

Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepki ve halka destek amacıyla Arhus, Odense, Aalborg, Vejle, Vordingborg, Roskilde ve Rönne kentlerinde de eylemler yapıldı.