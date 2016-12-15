Halep'te Sivillere Yönelik Saldırılara Tepkiler

BAŞKENT PARİS'TE BAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DÜZENLEDİĞİ EYLEMDE, SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI NEDENİYLE ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİ KINANARAK, HALEP HALKINA DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda kuşatma altındaki sivil halka yönelik saldırılar, Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi.

Bazı sivil toplum örgütlerinin girişimiyle Pompidou Sanat Merkezi yakınında düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Gösteriye katılanların bir bölümü, saldırılarda ölenlerin anısına mum yaktı. Yine çok sayıda kişi, Esed rejimi ve müttefiklerinin kanlı saldırılarına dikkati çekmek için kırmızı renkte elbise ve objelerle protestoya katıldı.

Esed rejimi ve onu destekleyen ülkeler aleyhine slogan atan gruptakilerin bir bölümü, Suriye bayrakları ile "Halep'i kurtaralım", "Halep'te ateşkesi sağlayalım" yazılı pankartlar taşıdı.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi Başkan Yardımcısı Cecile Coudriou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Halep'te yaşananlar karşısında yaşadığımız infial duygusunu gösterebilmek ve Suriye'de sivillerin korunmasını sağlamak için seferber olmalıyız." dedi.

"OLUP BİTEN ARTIK İNSANLIĞIN VE MANTIĞIN DIŞINDA"

Katılımcılardan Fransız yazar Raphael Glucksmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep halkının tüm insanlığın gözleri önünde can verdiğini söyledi.

İnsanlığın, günün 24 saati Halep'te sivillerin katledilmesine tanıklık ettiğini vurgulayan Glucksmann, "Orada olup biten artık insanlığın ve mantığın dışında." ifadesini kullandı.

Naha adlı bir Suriyeli de Halep'te sivillerin katledilmesini uluslararası camianın sadece seyrettiğini savundu.

Hiç kimsenin somut adım atmadığını, yardım için harekete geçmediğini öne süren Naha, "Suriye'deki durum felaket. Özellikle Halep'te insanlar adete tuzağa düşürüldü, hiçbir yere hareket edemiyorlar ve sadece ölümlerini bekliyor. Hiç kimse bu duruma müdahale etmiyor. Halep'te olup biten uluslararası insan hakları ilkelerine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Valerie isimli bir Fransız ise kendisini çaresiz hissettiği için bu eyleme katıldığını anlattı.

Bir şeyler yapma gereksinimi duyduğunu dile getiren Valerie, "Ben oturup, insanların bazı çılgın takıntılı diktatörler yüzünden ölmesini evimde seyredemezdim. En azından buraya gelmeyi tercih ettim." diye konuştu.