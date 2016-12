Halep'te Sivillere Yönelik Saldırılara Tepkiler

MUTTEHİDUN KOALİSYONU: "SURİYE REJİMİ VE İNTİKAM VE MEZHEPÇİ YAKLAŞIMCI MOSKOVA, TAHRAN, IRAK VE DİĞER ÜLKELERDEN GELEN GAYRİ NİZAMİ MİLİSLERDEN OLUŞAN MÜTTEFİKLERİ, HALEP'TE SOYKIRIM VE FİZİKSEL TASFİYE, TÜM MÜLKLERİ İMHA ETME VE YASAK OLANLAR DAHİL TÜM SİLAH TÜRLERİYLE SİVİLLERE KARŞI TOPLU İŞKENCE VE KATLİAM YAPIYOR"

"IRAK HÜKÜMETİ, SURİYE'DE BULUNAN MİLİSLERİ, PARA VE SAHTE MEZHEPÇİ BAYRAKLARLA KANDIRILAN GENÇLERİ GERİ ÇEKMELİDİR"

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi'nin lideri olduğu Muttehidun Koalisyonu, Halep'te sivillere karşı toplu işkence ve katliam yapıldığını belirterek, Irak hükümetine, Suriye'de bulunan milisleri, para ve sahte mezhepçi bayraklarla kandırılan gençleri geri çekme çağrısında bulundu.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep'te yaşananların tam anlamıyla toplu bir katliam olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye rejimi ve intikam ve mezhepçi yaklaşımcı Moskova, Tahran, Irak ve diğer ülkelerden gelen gayri nizami milislerden oluşan müttefikleri, Halep'te soykırım ve fiziksel tasfiye, tüm mülkleri imha etme ve yasak olanlar dahil tüm silah türleriyle sivillere karşı toplu işkence ve katliam yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Moskova'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Halep'teki katliamın hukuki örtbastlığını üstlendiği belirtilen açıklamada, bu suça Iraklı milislerin de ortak olmasının utanç verici olduğu ve kınanması gerektiği vurgulandı.

Irak hükümetinin bununla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliamda bu milislerin ortak olmaları her Iraklının duygusunu incitir. Iraklı makamların onayı olmadan sınır ötesindeki her eylem terör sayılırken bu da kardeşlerimizi hedef alan bir terör eylemidir. Irak hükümeti, Suriye'de bulunan milisleri, para ve sahte mezhepçi bayraklarla kandırılan gençleri geri çekmelidir. Aksi halde bunlara terörist muamelesi yapılsın. Tüm Arap ülkelerini de Arap Suriye halkına yönelik bu katliamı durdurmak için mümkün olan her vesileye başvurmaya çağırıyoruz."