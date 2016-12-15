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15 Aralık 2016 Perşembe 06:23

Halep'te Sivil Halka Yönelik Saldırılar

Beyaz Saray, ABD'nin, Suriye'nin Halep kentindeki yaşanan trajediye yönelik yeterince bir şey yapmadığını söylemenin hakaret olacağını savundu.

Halep'te Sivil Halka Yönelik Saldırılar
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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ EARNEST: "NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA HİÇ KİMSE BİR ALTERNATİF SUNMAZKEN, ABD HÜKÜMETİNİN VE DÜNYANIN HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMEK HAKARET OLUR"

 Beyaz Saray, ABD'nin, Suriye'nin Halep kentindeki yaşanan trajediye yönelik yeterince bir şey yapmadığını söylemenin "hakaret" olacağını savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısının büyük bir bölümünde, Rusya ve İran'ın desteğini alan Beşşar Esed rejiminin sivil halka yönelik saldırılarını sürdürdüğü Halep'teki durumla ilgili soruları yanıtladı.

Suriye'nin Doğu Halep Bölgesi'nde Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi hayata geçirme çabalarına rağmen sivillere yönelik saldırıların devam ettiği hatırlatılan Earnest'a, kentte zor durumda olan halkın güvenli bir şekilde tahliyesi için ABD'nin herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı sorusu yöneltildi.

Josh Earnest, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Suriye'deki iç savaşa diplomatik bir çözüm bulunması çabalarına yıllardır öncülük ettiğine vurgu yaparak, Rusya'nın kendi üzerine düşeni yapmaması nedeniyle bugüne kadar ki ikili anlaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdi.

Esed rejiminin amacına ulaşmak için bugüne kadar her türlü şiddete başvurmaktan geri durmadığına dikkati çeken Earnest, rejimin halkı açlıkla sindirmeye çalıştığını, hastaneleri ve oyun alanlarını dahi bombaladığını anımsattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Suriye'de yıllardır devam eden bu şiddet karşısında ABD'nin çözüm sağlanması gayretlerini sonlandırmadığını ifade ederek, "Bu çabalarımız şu ana kadar devam ediyor. Halep'teki duruma ilişkin derin kaygılarımız sürüyor. Masum insanların, Rusların ve İranlıların yardımları ve kışkırtmaları sonucu Esed rejimi tarafından sokaklarda katledildiği haberlerini biz de görüyoruz. Bu derin kaygılar uyandırıyor, son derece trajik bir durum. Bu vahşet sona ermeli. Çeşitli diplomatik kanallarla bunu sonlandırmak için özenle çalışıyoruz." dedi.

Earnest, "Obama yönetiminin insani trajedinin yaşandığı Halep'in düşmesini engellemek için yeterince bir şeyler yapmadığı" iddialarına da katılmadığını kaydetti.

Diplomatik çabaların yanı sıra ABD'nin insani yardımlar için de 6 milyar dolar destek sağladığını belirten Josh Earnest, "Özellikle ne yapmamız gerektiği konusunda hiç kimse bir alternatif sunmazken, ABD hükümetinin ve dünyanın hiçbir şey yapmadığını ileri sürmek hakaret olur." değerlendirmesinde bulundu.

Earnest, Suriye meselesine askeri bir çözüm olsaydı, Başkan Obama'nın bunu uygulamakta tereddüte düşmeyeceğine inandığını da dile getirdi.

 

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HalepSaldırı
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