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15 Aralık 2016 Perşembe 06:53

Halep'te Ateşkese Dönülmesinde Uzlaşı

Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması öngörülüyor.

Halep'te Ateşkese Dönülmesinde Uzlaşı
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HALEP'İN DOĞUSUNDA REJİM GÜÇLERİ VE MUHALİFLER ARASINDA ATEŞKESE DÖNÜLMESİ KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI

BÖLGEDEN İLK ETAPTA SİVİLLERİN KENDİ ARAÇLARIYLA ÇIKMAYA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

SÜRECİN SABAHA KADAR SORUNSUZ İŞLEDİĞİNİN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA OTOBÜSLERLE TAHLİYELER BAŞLAYACAK

İRAN KOMUTASINDAKİ Şİİ MİLİSLERİN VE REJİM ORDUSUNUN SALDIRILARI KISA SÜRE ÖNCE DURDU

 Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması öngörülüyor.

Kuşatma bölgesindeki AA muhabirlerinin muhalif grupların komutanlarından aldığı bilgiye göre, muhalif savaşçıların cephe hatlarına 40 dakika önce duyuru yapılarak ateşkese dönüldüğü ilan edildi.

Diğer taraftan, akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat komutasında karadan tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de yarım saat önce saldırıları durdurdu.

Muhalif kaynaklar, ateşkesin yeniden sağlanmasıyla aracı olan sivillerin bölgeden çıkmaya başlayacağını bildirdi. Her an başlaması beklenen sürecin sabaha kadar sorunsuz devam etmesi durumunda da otobüsler bölgeye girerek sivilleri ve muhalif savaşçıları hızla tahliye edecek.

AA muhabirine bilgi veren Türk istihbarat kaynakları, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerin ardınan ateşkesin sağlandığını anlattı.

Kaynaklar, Türkiye'nin muhalifler, Rusya'nın ise rejim güçleri adına garantör olduğunu bildirdi.

Kuşatma altındaki bölgeden çıkanların Halep'in güneybatısında bulunan ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline geçmeleri bekleniyor. Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

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