Halep 'harabe' Şehre Döndü

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, bölgede herhangi bir tehdide karşı mevzilerinde hazır bekliyor.

Bölgede insansız hava araçlarının da keşif yaptığı görüldü.

Hanel Asel'de hava saldırıları sonucu okul ve cami gibi toplumsal yaşam alanlarının yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği gözlendi.