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16 Aralık 2016 Cuma 14:46

Halep "harabe" Şehre Döndü

Suriye'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu harabeye dönen Halep'in batısında da saldırıların yol açtığı yıkım görülüyor.

Halep 'harabe' Şehre Döndü
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SURİYE'DE REJİM GÜÇLERİNİN SALDIRISI SONUCU HARABEYE DÖNEN HALEP'İN BATISINDA DA TAHRİBATIN İZLERİ GÖRÜLÜYOR

Suriye'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu harabeye dönen Halep'in batısında da saldırıların yol açtığı yıkım görülüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Halep'in batısında bulunan Hanel Asel bölgesindeki tahribatı görüntüledi.

Hanel Asel'de hava saldırıları sonucu okul ve cami gibi toplumsal yaşam alanlarının yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Saldırılarda elektrik nakil hatlarının da hedef alınması nedeniyle Suriyelilerin günlük yaşamı olumsuz etkilendi.

Çoğu yerde, hava saldırıları sırasında kullanılan misket bombalarının kalıntıları da dikkati çekti.

Bölgede insansız hava araçlarının da keşif yaptığı görüldü.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, bölgede herhangi bir tehdide karşı mevzilerinde hazır bekliyor.

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