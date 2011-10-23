Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi tekerli sınır jandarma taburunda keşif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonucu şehit oldu.

Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonlarda PKK'lılarla sağlanan sıcak temasta 1 astsubay şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde çıkan çatışmada 1 astsubayın şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını, Tekeli Vadisi’nde askerlerin geçişi sırasında yola döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu ise 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde sürdürülen operasyonlarda teröristlerle sıcak temasın sağlandığını belirterek, "Çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu, 6 asker ise yaralandı. Öte yandan Şemdinli ilçesi Tekeli Bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu" dedi. Türker, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.