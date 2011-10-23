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Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi tekerli sınır jandarma taburunda keşif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonu

Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi tekerli sınır jandarma taburunda keşif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonu

23 Ekim 2011 Pazar 17:57
Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi tekerli sınır jandarma taburunda keşif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonucu şehit oldu.

Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonlarda PKK'lılarla sağlanan sıcak temasta 1 astsubay şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde çıkan çatışmada 1 astsubayın şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını, Tekeli Vadisi’nde askerlerin geçişi sırasında yola döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu ise 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde sürdürülen operasyonlarda teröristlerle sıcak temasın sağlandığını belirterek, "Çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu, 6 asker ise yaralandı. Öte yandan Şemdinli ilçesi Tekeli Bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu" dedi. Türker, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 23.10.2011 17:57
Anahtar Kelimeler:
JandarmaşehitHakkariMayınAsker
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